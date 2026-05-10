Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 30’uncu haftası heyecan dolu mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Bu kapsamda TOFAŞ ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi. Bursa’da oynanan mücadelede büyük heyecan yaşanırken, ev sahibi ekip son bölümde üstünlüğü ele geçirerek parkeden 73-71 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Aliağa Petkimspor etkili bir performans sergilerken, üçüncü periyodun ardından oyundaki üstünlük kaybedildi.

Petkimspor hızlı başladı!

TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip Aliağa Petkimspor etkili bir performansla başladı. İzmir temsilcisi hücumdaki ritmini erken bulurken, özellikle Efianayi ve Whittaker’ın sayılarıyla fark yarattı..

İlk periyodu 21-13 önde tamamlayan Petkimspor, ikinci çeyrekte de skor üstünlüğünü koruyan taraf oldu. Konuk ekip, soyunma odasına 47-35 üstünlükle girdi.

TOFAŞ geri döndü

İkinci yarıyla birlikte oyunun temposunu artıran TOFAŞ, taraftar desteğini de arkasına alarak farkı eritti. Perez ve Besson’un etkili oyunuyla hücum üretkenliğini artıran Tofaş, üçüncü çeyrekte skoru lehine çevirdi.

Üçüncü periyot sonunda TOFAŞ’ın 59-58 üstünlüğü bulunurken, mücadele son bölüme büyük çekişmeyle girilmiş oldu.

Son anlarda kazanan TOFAŞ!

TOFAŞ, özellikle Furkan Korkmaz’ın kritik katkısıyla son bölümde hata yapmadı ve mücadeleyi 73-71 kazandı.

