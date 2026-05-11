Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2025-2026 sezonunun final perdesi, Aliağa Petkimspor için adeta bir sinir harbine sahne oldu. Sezonun son düzlüğünde kümede kalma hattına hapsolan İzmir temsilcisi, lige tutunma mücadelesini büyük bir belirsizlik ve stres altında tamamladı. Kaderini kendi ellerine alma fırsatıyla son haftaya giren Aliağa ekibi, Tofaş karşısında galibiyete uzanarak diğer sahalardan gelecek sonuçları beklemeden işi bitirmeyi hedeflese de parkeden mağlubiyetle ayrılarak büyük bir riskin eşiğine geldi.

Ligden düşen takım belli oldu

Aliağa cephesinde hesapların tamamen karıştığı anlarda, ligin diğer yakasındaki sonuçlar İzmir ekibinin imdadına yetişti. Kümede kalma yarışındaki en dişli rakibi Mersinspor’un, Karadeniz deplasmanında Trabzonspor’a boyun eğmesi dengeleri tamamen değiştirdi. Aynı akşam Karşıyaka’nın da Bursaspor engelini aşmasıyla birlikte puan tablosunun alt sıralarında 9’ar galibiyetli üç takım eşitlendi. Nefeslerin tutulduğu bu noktada devreye giren üçlü averaj hesaplamaları sonucunda, rakiplerinin önünde yer almayı başaran Aliağa Petkimspor ligde kalırken, lige veda eden ve alt lige düşen takım Mersinspor oldu.