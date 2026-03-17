Son Mühür / Erkan Doğan - Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal, Atatürk’ün İzmir'e her geldiğinde uğradığı, kahvesini içtiği, Karşıyaka’nın siyasi ve spor tarihinin simge binası Mahfel’in İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak, Atatürk’ün mirasına sahip çıkılmasını istedi.

Ünsal ve Tugay’a çağrı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay arasında, Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde satışa çıkarılan Zübeyde Hanım Huzurevi binası tartışması sürerken, Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı Atatürk’ün mirasına sahip çıkmaya çağırdı.

El birliği ile Atatürk’ün mirasına sahip çıkmak zorundayız!

Mahfel’in Karşıyaka siyasi ve spor tarihin simge binası olduğunu ifade eden Ünal, “Cumhuriyetimizin ilanında sonra, Karşıyaka Belediye binası, Karşıyaka Spor Kulübü binası, CHP binası ve Karşıyaka Halkevi olarak kullanılan Mahfel ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e her geldiğinde mutlaka uğradı, dinlendiği ve kahvesini içtiği binadır. Karşıyaka Spor Kulübü Tarih Kurulu Başkanı olan, uzun yıllar belediye meclis üyeliği, başkan yardımcılığı yapmış olan Sayın Ahmet Diker’in ‘Atatürk Karşıyaka’da’ isimli kitabında anlattığı, hatta kendisinin de bizzat buranın kazandırılmasıyla ilgili mücadele verdiği Mahfel, Karşıyaka Belediye Meclisi tarafından kamulaştırılmıştır ancak satın alma maalesef hiçbir dönemde yapılamamıştır. Şayet yerel yönetimler Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının kazandırılması ile ilgili gereğini yapmalı. Öyle ya da böyle Atamızın ayak izlerinin bulunduğu Mahfel’in İzmir’e ve Karşıyaka’ya kazandırılması lazım. Bu arada milyonlarca lirayı gereksiz planlamalarla har vurup harman savuran yerel yönetimleri, Atamızın mirasına sahip çıkmaya davet ediyorum. Mahfel maalesef hala özel mülktür. Karşıyaka Belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu binayı satın almaları adına davet ediyorum. El birliğiyle hep birlikte Atatürk’ün miraslarına sahip çıkmak zorundayız” diye konuştu.