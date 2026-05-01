İzmir siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalar, görüşmeler ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü paylaşımları İzmir'in gündemini belirlemeye devam ediyor. Bu kapsamda bir paylaşımda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'den geldi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Emeğin ve direncin yanındayız!" ifadelerini kullandı.

Temel Conta işçileriyle Konak'ta bulunan Alsancak Meydanı'nda bir araya gelen Bornova Belediye Bşaknı Ömer Eşki, 00 günü aşkın süredir hakları için mücadele eden Temel Conta işçisi kardeşimizle birlikte Alsancak Meydanı’na girdik. Alın terinin, emeğin ve direncin yanındayız. 1 Mayıs’ta bir kez daha gördük ki; dayanışma büyüdükçe umut da büyür. Tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs’ı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.