İzmir’de bir anne, dikkati ve çevikliği sayesinde evladını hareket halindeki bir aracın altında kalmaktan son anda kurtardı. Gece saatlerinde gerçekleşen olayda, kaldırımda annesinin yanında yürüyen küçük çocuk, bir anlık dalgınlıkla elini bırakarak hızla akan trafiğe doğru koşmaya başladı. O esnada yoldan geçen bir otomobilin üzerine doğru geldiğini fark eden çevredeki bir vatandaş, el kol hareketleriyle sürücüyü durması için uyarırken anne de saniyelerle yarışarak yola atıldı.

Olası facianın önüne geçildi

Aracın tam önüne fırlayan çocuğunu kucağına alıp kenara çeken annenin refleksi ve sürücünün zamanında frene basması, olası bir facianın önüne geçti. Dehşet dolu o anlar, söz konusu otomobilin araç içi kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde küçük çocuğun bir anda yola fırladığı ve annesinin can havliyle yaptığı müdahale ile tehlikenin eşiğinden dönüldüğü görülüyor.