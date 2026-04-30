İzmir'in yöresel yiyecekleri, zeytinyağlı sebzelerden ot kavurmalarına, deniz ürünlerinden özgün hamur işlerine kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkar. Sokakta atıştırılan boyozdan kalabalık aile sofralarının vazgeçilmezi keşkeğe, badem ezmesinden enginar dolmasına uzanan bu zenginlik, kentin kozmopolit ruhunun en somut yansıması.

İzmir'in en meşhur sokak lezzetleri

Boyoz, listenin başında yer alır. İspanyolca "küçük somun" anlamına gelen "bollos" kelimesinden gelen bu hamur işi, 1492'de İzmir'e göç eden Sefarad Yahudilerinin mirası. Sade, peynirli, ıspanaklı, tahinli çeşitleri var ama klasik sade boyoz hâlâ taç. Kahvaltıda haşlanmış yumurtayla ikilisi efsane.

Gevrek, simidin İzmir'e özgü hâli. Şekil verildikten sonra kaynayan pekmezli kazana batırılıp ardından fırına giriyor; adını da bu çıtır dokudan alıyor. Kumru, susamlı çıtır ekmeğin arasına tulum peyniri, sucuk, salam, sosis ve kaşarın doldurulmasıyla hazırlanan klasik. Çeşme ve Alaçatı'da en güzel hâli yenilebilir. Söğüş ise dananın kelle, beyin, dil ve yanağının lavaşa sarıldığı, salatalık-domates-soğanla servis edilen bir Kemeraltı klasiği. Midye dolma, kokoreç ve bomba tatlısı da gece atıştırmalıklarının arasında.

Zeytinyağlılar ve ot mutfağı

İzmir'in günlük sofrasının kalbi zeytinyağlılarda atar. Enginar dolması, kabak çiçeği dolması, yaprak sarması, börülce, fava ve bakla bu kategoride başı çeker. Enginar adına festivaller bile düzenlenir; özellikle Urla'nın enginarı baharın ikinci yarısında piyasaya çıkar.

Şevketi bostan, ilk kez Giritli Türklerin kuzu etiyle pişirdiği sindirim dostu bir Ege otu. Arapsaçı, ısırgan otu, radika, hindiba ve cibez gibi otlardan hazırlanan ot kavurmaları, esnaf lokantalarının demirbaşı. Deniz börülcesi, sarımsak-limon-zeytinyağı sosuyla rakı sofralarının vazgeçilmezi.

Et yemekleri ve geleneksel sofra klasikleri

İzmir köftesi, fırında patates, domates sosu ve yeşil biber eşliğinde pişirilen yöresel klasik. Bergama köftesi közlenmiş domates ve piyazla, Tire köftesi ise tırnak pideyle servis edilir. Bergama'nın ekmek dolması da öne çıkıyor: oyulmuş köy ekmeğinin etli baharatlı harçla doldurulup uzun süre fırınlanması bayram havası katar.

Tatlılar ve hamur işleri

Şambali, sade şerbetli irmik tatlısıyla taçlanır. Lokma, dini günlerin geleneği. Bergama helvası ramazana özel; sabaha kadar kabaran hamurun kızartılıp şerbete bulanmasıyla hazırlanır. Kemeraltı'nın badem ezmesi de damaktan silinmeyen lezzetlerden.