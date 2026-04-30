İzmir'de her geçen gün yeni etkinliklere imza atılmaya devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri de çeşitli etkinliklere imza atıyorlar. Bu kapsamda bir etkinlik hamlesi de, İzmir Menemen Belediyesi'nden geldi. Menemen Belediyesi öncülüğünde Menemen'de Hıdırellez coşkusu yaşanacak.

Baharın enerjisi Cumhuriyet Meydanı’nı saracak!

Menemen Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru paylaşımında bulunuldu. 5 Mayıs 2026 Salı günü Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda Hıdırellez coşkusu yaşanacak. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde başlayacak olan Hıdırellez coşkusu, ünlü isimlerin sahneleriyle şenlenecek. Bu kapsamda Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda ünlü sanatçılar Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'dan paylaşım!

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Baharın en güzel habercisi, umutların ve dileklerin günü Hıdırellez’i Menemen’imizde coşkuyla kutluyoruz. Sevilen sanatçılarımız Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici’nin sahne alacağı bu özel gecede; müzik, neşe ve baharın enerjisi Cumhuriyet Meydanı’nı saracak. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel akşamda bir arada olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.