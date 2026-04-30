Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Bihlun Tamaylıgil ve Güldem Atabay, Esnaf Özel Buluşması’nda bir araya geldi. İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen buluşmada, “CHP Parti Programı Işığında Küreselden Yerele Ekonomi Tartışmaları” paneli düzenlendi. Panelde, CHP’nin ekonomiye yönelik parti programını anlatan Tamaylıgil ve Atabay, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcıları, programa katılan esnafın da sorularını yanıtladı. Toplantıya bir sanayicinin protestosu damgasını vurdu.

“Üretme kaygımız var”

Panelde ilk sözü CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay aldı. CHP’nin çok güçlü kadroları olduğunun altını çizerek açıklamalarına başlayan Atabay, “Kadroların bir kısmı, iktidardan gelen darbelerle savaşmaya ayırıyoruz kendimizi; bir yandan da Türkiye’nin sorunlarına bakın geniş bir ekibimiz var. Bir sürü derde ilaç olmak zorundayız. Sürekli istişare halindeyiz. Türkiye öngörülemez ama dünyada da hareketli günlerden geçiyoruz. Çatı programında iki temel öngörümüz var: Türkiye 23 yıldır zor bir süreçten geçiyor. En başında ortak aklın geri plana itilip günü birlik kararlarla yönetilmenin sonuçlarını yaşıyoruz. İki temel sorunumuz var: Üretme kaygımız var. Türkiye ekonomisi uzun yıllar borç alarak ilerlemiş durumda. Tıkanmış reel bir ekonomi sorunumuz var. Üretim seferberliğini nasıl kurgularız ve bunu Türkiye’ye nasıl yayarız düşüncemiz var. Temel kaygımız buradan başladı. Esnafın halini siz çok daha iyi biliyorsunuz. Tepeye sıkışmış; yüzde 10’un gelirin yüzde 50’sini aldığı, daha da geriye düştüğümüz gerçeklikte zorlanarak yaşadığımız bir Türkiye’deyiz. Bu paylaşım modelini nasıl değiştirebiliriz kaygısıyla yola çıktık” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek’e sert eleştiri: Çağın gerisinde kalmış!

“Türkiye ekonomisi çok büyük, kaynaklarımız çok geniş. Üretememe sorunumuz yok, üretiyoruz ama doğru üretemiyoruz” sözleriyle devam eden Atabay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 30-40 yıl öncesine dayalı çağdaş olmayan bir ekonomi politikasını uyguladığını söyledi. Atabay, “Ne işverenler mutlu ne de çalışan kesim istediklerinin karşılığını alamıyor. Halbuki dünyada neoliberal politikalardan 2008’de bambaşka bir yere geçtik. Bugün Mehmet Şimşek 2003, 2004’te hangi politikaları uygulamaya çalışıyorsa aynısını yapmaya çalışıyor. İnanılmaz bir eski çağın, eski dönemin politikalarını uyguluyor. Halbuki dünyadaki politikalar rekabetin taşlarını oluşturmuş durumda” ifadelerini kullandı.

“CHP sanayicilerle yüzleşmekten korkuyor mu?”

Programda esnaf da yaşadıkları problemleri anlattı, sorularını yöneltti. Zincir marketlerle yaşanılan haksız rekabetle ilgili CHP’nin bir yaptırımı olacak mı? CHP iktidarında nasıl bir kur politikası uygulanacak? CHP iktidarında işçilerin, emekçilerin iş güvenliğini sağlamak için ne gibi çalışmalarınız olacak?” soruları yöneltilirken; söz alan bir sanayicisinin açıklamaları ise dikkatleri çekti. Panelde konuşan sanayici, “Günlerce Filistin askısında kaldım, 12 Eylül’den alacaklarım var. Bunun bedelini kimse ödeyemez. Ne CHP ödeyebilir ne de başka biri. CHP sanayicilerle yüzleşmekten korkuyor mu, çekiniyor mu bilmiyorum. Bu toplantıyı sanayi toplantısının arasında sosyal medyadan öğrendim. Gideyim arkadaşlarla görüşeyim dedim, CHP sanayiciye ne verecek? İş adamları CHP’ye neden kapılarını açmıyor?” ifadelerini kullandı.

Örgüte, ‘kitapçık’ sitemi…

Esnafın sorularının ardından söz alan İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, “CHP yerelde iktidar olan bir partidir ve Türkiye ekonomisinin yüzde 65’inde karar alma mekanizmasına sahip. Soruları dinledim… Ama bir tek konunun altını çizeyim: Örgüt arkadaşlarım da sorular dile getirdi. 7 ay önce bir program ortaya koyduk. Hepsinin programını kitapçığını inceleyip gelmenizi arzu ederdim. Soruların hepsinin CHP’nin programında incelenip kurgulanmış ve kitapçıkta yer verilmiş sorular” dedi.

“CHP’nin programının iki sayfası esnaf ve onlarla ilgili çözüm önerilerinden oluşuyor” sözleriyle devam eden Tamaylıgil, “AVM’lerle ilgili ortaya konulan Türkiye’deki rekabetin nasıl korunacağını çok net anlatıyoruz. Esnaf ve esnaf odaları, ticari yapılar; kooperatifler çok önemlidir. Avrupa’da finans sektöründe patron kooperatiftir. Bunun için de ticari, sanayi ve ekonomik yapının oluşması gerekir. Kamusal faydanın, toplumsal faydanın adil olarak sağlanması gerekir. Esnaf başlığı içinde en önemli konulardan biri odalar ve onların yapılarıyla ilgili. Esnaf odaları seçimleri tamamladı, seçilen başkanları da kutluyorum” dedi.

“İçinizde cemaatler var” dedi, salonu terk etti

Tamaylıgil’in ‘esnaf seçimleri’ ile ilgili sözleri üzerine “Sanayiciyle yüzleşmekten korkuyor musunuz?” sorusunu yönelten katılımcı bir kez daha tepki gösterdi. “Odaların hepsi AK Parti’de” diyerek tepkisini dile getiren katılımcı, “Siz hiçbir şey çözemezsiniz. İçinizde cemaat var. Burada çok konuşursam beni dövmeye kalkarsınız. Büyükşehir Belediye başkanıyla siz önce bunları sorun, bir konuşun. Ben kimseden korkmuyorum. Ucuz politika yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Yaşanan tepkilerin üzerine CHP Genel Başkanları ise “Estağfurullah. Bu ülkede herkesin kazanacağı bir geleceği konuşmaya çalışıyoruz” yanıtı verdi. Katılımcı, tepkisini ortaya koyduktan sonra salonu terk etti.

“Beyefendinin sinirine kızamayız…”

Panelde “CHP sermaye düşmanı mı? İktidara geldiğinde sanayiciyle nasıl kucaklayacaksınız?” sorusuna da yanıt veren Atabay, “Filistin askısında kalan bir beyefendinin sinirine kızamayız. Türkiye’de merkez sağ partiler daha ağırlıkta. Dolayısıyla emeğin sesini savunmak CHP başta olmak üzere sol partilere düşüyor. Emeğin hakkını savunuyor olabiliriz ama bu sermaye düşmanı olduğumuzu göstermez. Sanayiyi mekansal planlama ve lojistikle destekleyeceğiz. Yeni nesil sanayi bölgeleri, istihdamı ülkeye yayma planı içindeyiz. Türkiye’yi Rusya, Orta Asya, Afrika’ya bağlayacak lojistik üsler planlıyoruz” diyerek hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“4 Mayıs’ta Türkiye’yi dolaşmaya başlıyoruz”

Dönüşümün merkezine emek politikalarını koyduklarını söyleyen Atabay, “Yalnızca plan yapan değil, sektörler arası koordinasyon sağlayan yatırımları yönlendiren aktif strateji merkezi planlıyoruz. Sanayi bizim çok önemsediğimiz bir alan. Zincir mağazalarla ilgili sıkıntılar var. Bazı günler, bazı saatler kapatma ya da kısıtlama düşüncemiz var. Kur politikası ve asgari ücreti sordular… Bölgesel asgari ücrete karşıyız. Sanayiyi Anadolu’ya yaydıkça, sınır ticaretinin artmasıyla sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz. Mehmet Şimşek ve politikalarının tamamına karşıyız. 4 Mayıs’tan itibaren bütün CAO üyeleri tüm Türkiye’yi dolaşmaya başlıyoruz. Sabredin, çok güzel çalışmalarımız olacak” ifadelerini kullandı.

“Türkiye için yorulmadan çalışacağız”

Toplantının sonunda Bihlun Tamaylıgil de “İletişimi kendi aramızda güçlendirip halka anlatmak zorundayız. Eleştirenler de… CHP’nin her partiden çok daha güçlü ekonomi programı, her partiden çok daha güçlü liyakatli kadroları, adil bir yönetim anlayışı var. Bizi bugünden kim kurtarır derlerse kurtaracak olan CHP’lidir. CHP’li yerel yönetimler seçildi, herkes bir anda CHP’li yerel yönetimleri eleştirdi. Çünkü başarılı olacaklarından korkuyorlar. İstedikleri gibi korksunlar biz geleceğiz. Bu ülkeyi en iyi şekilde yönetip dışarıdaki ülkelere karşı ‘Benim pasaportum neden değersiz’ diye düşünmeyeceğiz. Ben kendimize güveniyoruz, genel başkanımıza güveniyoruz. O yüzden Türkiye için yorulmadan çalışacağız” diye konuştu.