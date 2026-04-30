Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir'in 4 belediyesi Narlıdere, Buca, Bayraklı, Karşıyaka belediyelerinde çalışan memurların Toplu İş Sözleşmesi'nde yaşanan kriz. Dün memur ve sendikaların, CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüyüş gerçekleştirmişti. Daha sonra CHP'li Güç'ün yokluğunda Tüm Yerel Sen, Tüm Bel Sen, Birlik Yerel Sen sendikalarının başkanları İzmir İl yönetimi ile görüşme gerçekleştirmişti. İl yöneticileri görüşmede yapılan konuşmaları CHP'li Güç'e ileteceklerini ifade etmişti.

Bugün saat 17:00 için tekrar görüşme planlamışlardı. Sendika başkanları CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile birlikte CHP İzmir İl Binası'nda saatlik görüşmelerini tamamladı.

Görüşmeden sonra tüm sendikalar adına Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz açıklama yaptı. Görüşmeden uzlaşma çıkmadı süreç uzadı.

Filiz'in yaptığı açıklama şu şekilde;

"Çağatay Güç ile görüştük. Belediye başkanları ile de görüşmüş. Güç, CHP Genel Başkanı Ulaş karası ile de görüşmüş. İzmir’de İstanbul’da Adana'da benzer sorunlar yaşandığını ifade ettiler. Mevcut toplu sözleşmeler olduğu gibi imzalansın, diğerleri de o seviyeye getirilsin kararı verilmiş. Sınıra çekmeyi biz kabul etmiyoruz. Ulaş karasu, CHP Genel Başkanı Özgür özel ile önümüzdeki günlerde görüşme yapacak. Önerileri sunacak. O brifinkten sonra büyün sendikalarım genel merkezini genel merkeze çağıracak. Yeniden görüşmeler yapacak. Nasıl sonuç çıkarsa ona göre durum sergilenecek. O zamana kadar eylemlerimiz devam edecek" dedi.