İzmir siyasetinde gerilim her geçen gün artmaya devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar, eleştiriler gerilimin dozunu yükseltiyor. Bu kapsamda bir açıklama da AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef aldı. Saygılı'nın gündeminde, Başkan Tugay'ın açıklamaları vardı.

"Bu dil İzmir'e yakışmıyor!"

Açıklamalarından dolayı Cemil Tugay'ı eleştiren Saygılı, "İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın her açıklamasında, kameralar karşısındaki her konuşmasında, İzmir adına bir kez daha üzülüyoruz.

Çankaya Otopark’ı konusunda eylem yapan Kemeraltı Esnaf Derneği’ne üye esnaflarımız için kullandığı kelimelere bir bakın! “Tiplerinden ve hallerinden nasıl insanlar olduklarını anlıyoruz.” Bir şehrin belediye başkanı, o şehrin esnafı yaşadığı bir durumdan şikayet ettiği, anayasal hakkını kullanıp eylem yaptığı için böyle küçük düşürücü bir üslup kullanabilir mi? Bu dil İzmir’e yakışmıyor.

AK Parti’ye katılan muhtar diyerek yaptığı klasik CHP algısını da artık İzmirli umursamıyor. Bahsettiği kişi bir önceki dönemde muhtar olup yılbaşından bu yana İzmir’de AK Parti’mize üye olan yaklaşık 50 bin kardeşimiz gibi partimizin üyesidir. Bu algının yapılmasındaki karın ağrısını da çok iyi biliyoruz. İzmir’de AK Parti’ye doğru ivme kazanan bu teveccühten rahatsız olup insanların hür iradesini hedef almayı, onları tiplerine, hallerine ve tercihlerine göre sınıflandırmayı bırakın artık." ifadelerini kullandı.

Çankaya Otoparkı gündemdeydi!

Konak'ta bulunan Çankaya Otoparkı konusunu gündeme getiren Saygılı, "Sayın Cemil Tugay, ille de insanların tipinden ve halinden analiz yapabiliyorum diyorsa keşke CHP belediyelerinde rüşvete bulaşan, CHP’li belediyelerde pembe dizi benzeri skandallarını yaşatan ve İzmir’in parasını rant çevrelerine yedirip bankamatik memur havuzu kuran partililerinin tipine ve haline aynı dikkati gösterseymiş.

Madem Çankaya Otoparkı ile ilgili çoğunluk hissesini bu kadar önemsiyorsunuz. Eylem adresi olarak kamu bankalarını gösteriyorsunuz. Çoğunluk hissesi bulunan kamu bankası ortaklarınız, Çankaya Otopark'ını güçlendirmek için size yetki verdi. 17 ay boyunca bir adım atmadınız, bir gün çıkıp 'biz burayı yıkacağız dediniz. O zamandan bu zamana ne değişti?

İzmir halkından ricanız kimin yalan söylediğine iyi bakmalarıymış.

Ben de size bir ricada bulunayım, İzmir’in bütün CHP’li belediyeleri olarak yalan, liyakatsizlik, yetersizlik ve beceriksizlik fotoğrafını iyi görmek ve değerlendirmek mi istiyorsunuz…

Lütfen bir araya gelin ve aynaya bakın." dedi.