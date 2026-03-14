Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in gözde noktalarından Urla Kuşçular’da, mülkiyeti daha önce Arkas çiftine ait olan ve daha sonra İstanbul Kapalıçarşı’nın tanınmış kuyumcularından Naim Gençoğlu’na geçtiği öğrenilen devasa arazi için yapılaşma izni çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan yeni plan doğrultusunda, daha önce Tarım Arazisi ve Doğal SİT Alanı statüsünde bulunan 152 dönümlük parsel imara açıldı. Hazırlanan projeye göre, bu alanın 100 bin metrekaresi konut, 8 bin metrekaresi ise ticari alan kullanımına ayrıldığı belirtilirken; Dikili, Torbalı, Seferihisar, Alaçatı’da da arazileri olduğu bilinen 66 yaşındaki iş insanı Gençoğlu’nun Urla’daki arazide üst segment bir villa projesi hayata geçirmeyi planladığı konuşuluyor.

“Burada altyapı yok, yol yok”

Tarımsal ve doğal dokusuyla bilinen bölgenin çehresini değiştirecek olan bu hamleyle ilgili tartışmalar sürerken Urla Kent Konseyi Başkanı ve Kuşçular Köy azası Hamdi Başman, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Burada altyapı yok, yol yok, hiçbir şey yok. Devamlı ev yapılıyor” sözleriyle endişelerini dile getiren Başman, “Bunu bir şekilde şey yapıyorlar… Ya kanunu uydurup yapıyorlar ya da işte merkezi hükümetin talimatıyla yapıyorlar. Doğal olarak önce kanalizasyon, yol, su, elektrik falan gibi altyapının, hatta fiber optik gibi altyapının koşullarda çözümlendikten sonra bu işlerin yapılmasını tabii ki bir koşullar sakini olarak benden isterdim” dedi.

“Ümit ederim ağaçları kaybetmeyiz”

Bu alanın şarapçılık ve gastronomi nedeniyle son yıllarda popüler olduğunu aktaran Başman, “Bu söylenen yer eskiden tarım arazisiydi. Burası anladığımız kadarıyla Naturla ve Famm arasında kalan bir yer. Gerçekten müthiş bir alandır. Oradaki ağaçları anlatmaya kelimeler yetmez. Bin yıllık ağaçlar var. Ümit ederim onları kaybetmeyiz. Orada tarlalar var, enginar da yetiştiriliyor. 200 villa söyleniyor. Bu bir dönümde daha fazla yani bir dönümden daha küçük alanlara villalar yapılacak. Bu da daha çok villa konacağı anlamına gelir ki bu oldukça küçük bir düzen. Bin kişi gelecek demektir veya 800 kişi gelecek demektir. O villaları yapanlar bari altyapıyı da yapsa” ifadelerini kullandı.

“Herkes buraya gelmek istiyor”

Alanında ‘mücevher kralı’ olarak da bilinen Gençoğlu’nu tanıyıp tanımadıklarının da sorulması üzerine Başman, “Biz 20 yıldır bir köyde yaşayan insanlar tanımıyoruz kendisini. Yani herkes Urla'da yaşamak istiyor. Son dönemde en çok yaygın olan şey bu. Herkes buraya gelmek istiyor. Bazıları buraya uyarak geliyor. Bazıları burayı kendine uydurarak geliyor. Yani buraya uyarak gelmelerini tercih ederdik. Bilmiyoruz. Burada başka böyle lüks siteler de var. Yani sadece onların nezdinde üzüntümüz yok, daha bir sürü sıkıntımız var. Kanalizasyonumuz yok. Kanalizasyonu olmayan bir yere geliyorlar. Neyle karşılaşacaklarını biliyorlar mı acaba diye düşünmeden edemiyoruz. Evet, trajikomik de denebilir. Trajik de denebilir. Her şey denebilir, burası Türkiye çünkü” dedi.

“Ümit ederiz eksiklikleri gidermek için bir şeyler yaparlar”

“İmkanlar burada sanıldığı gibi değil” vurgusu da yapan Başman, “İki gün sonra köpekler havlayacak, kurtlar uluyacak. Şehir değil burası, bir köy alt tarafı ve biz bu köyü kaybetmek istemiyoruz. Gayretle onu muhafaza etmek istiyoruz. Burada herkes bir şey yapmak istiyor. Yapan yapıyor, onlar da diğerlerinden biri olacak. Ümit ederim o gelenler de buraya bir uyum sağlarlar ve buranın eksiklerini gidermek yönünde öncelikle bir şeyler yaparlar” mesajı verdi.

Kumaş: Endişe duyuyoruz

Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Başak Yasemin Kumaş da “Üzgünüz. Doğal alanlar, kıyılar, tarımsal alanlar bütün koruma kanuna rağmen peyder pey imara açılmasından dolayı çok büyük endişe duyuyoruz” diye konuştu.

Naim Gençoğlu kimdir?

Gençoğlu Grup'un kurucularından olan Naim Gençoğlu, iş hayatına Kapalıçarşı’da adım atmış ve Türkiye’nin kuyumculuk sektöründeki en önemli figürlerinden biri haline gelmiştir. 1983 yılında altın zincir imalatına yönelerek Mioro markasını hayata geçiren iş insanı, özellikle ihracat kanadındaki hamleleri ve sektörel yatırımlarıyla "mücevher kralı" unvanını kazanmıştır. Gençoğlu, profesyonel başarılarının yanı sıra 30 yıllık evliliğini noktalayıp Burcu İlk ile dünya evine girmesiyle de magazin dünyasında geniş yer bulmuştur.