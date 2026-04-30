İzmir'de üzücü bir olay meydana geldi. Gelen bilgilere göre, 23 yaşındaki Hatice Öncü isimli bir kadın, burun estetiği ameliyatı olmak amacıyla, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü Çiğli'deki özel bir hastaneye gitti. Öncü'nün ameliyat sırasında fenalaştığı iddia edilirken, yoğun bakım servisinde tedavisine başlandı. Durumu kötüleşen Öncü, 23 Nisan 2026 Perşembe günü, İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Ancak genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aileden savcılığa suç duyurusu!

Hatice Öncü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kızları vefat eden aile, ameliyatın gerçekleştirildiği hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurularını gerçekleştirdiler. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"Yalandan beni kandırdılar, oyaladılar!"

Hatice Öncü'nün annesi Remziye Kanak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Kanak, "Ameliyattan çıktı, yoğun bakıma aldılar, kızı kurtaramadılar bizi buraya gönderdiler. O hastaneyi kapatsınlar. Şikayetçiyim. Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Daha benim kızım 23 yaşındaydı, sapasağlamdı, ayaklarıyla gitti. 'Kızın beyninde ve ciğerlerinde ödem olmuş' dediler. 'Kızınız iyi' dediler. Yalandan beni kandırdılar, oyaladılar." ifadelerini kullandı.

"Ameliyat anında bir şey olmuş!"

Baba İbrahim Öncü ise, "Onlardan şikayetçi olduk. O hastanede kızım entübe yapılmış. Hastaneye gelirken doktorla telefonla konuştum. Kızın neyi var diye sordum? Doktor bana 'sevk etmem lazım' dedi. O ameliyat anında bir şey olmuş. Yanlış bir ameliyat oldu." dedi.

