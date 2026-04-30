Pekmezli şambali, klasik tariften yalnızca şerbet kısmıyla ayrılır. Hamur aynı: irmik, yoğurt, sıvı yağ ve kabartma tozunun buluşması. Farkı yapan şey, fırından çıkan sıcak hamurun üzerine dökülen koyu pekmez şerbeti. Manisa ya da Buldan üzüm pekmeziyle yapıldığında damağa karamelimsi, hafif ekşi bir tat bırakır.

Pekmezli şambali için malzemeler

12 dilim için aşağıdaki ölçüler yeterli. İrmiğin mutlaka ince çekilmiş olanı tercih edilmeli; iri irmik dokuyu sertleştirir.

Hamur için: 2 su bardağı ince irmik, 1 su bardağı yoğurt, ¾ su bardağı toz şeker, ½ su bardağı sıvı yağ, 1 büyük yumurta, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı vanilya ve bir tutam tuz.

Şerbet için: 1,5 su bardağı üzüm pekmezi, 2 su bardağı su, 1 yemek kaşığı limon suyu. Tepsiyi yağlamak için 1 yemek kaşığı tereyağı.

Pekmezli şambali nasıl yapılır?

Önce şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakmak gerekiyor; bu en kritik adım. Pekmez, su ve limon suyunu tencereye al, orta ateşte kaynat ve beş dakika daha pişir. Ocaktan aldıktan sonra tamamen soğumalı. Sıcak hamura sıcak şerbet dökmek tatlının dağılmasına sebep olur.

Geniş bir kapta yoğurt, şeker, sıvı yağ, yumurta, vanilya ve tuzu çırp. Pürüzsüz kıvama gelince irmik ve kabartma tozunu ekle, kaşıkla yedir. Un gibi yoğurmaya çalışma; irmiğin şişmesi için kısa karıştırma yeterli. Üzerini örtüp 20 dakika dinlendir.

Fırını 175 dereceye ayarla. Orta boy borcamı ya da kare metal kalıbı tereyağıyla yağla, hamuru dök ve düzleştir. Pişirmeden önce keskin bir bıçakla baklava dilimleri çiz; bu çizgiler şerbetin dilimlere eşit yayılmasını sağlar.

Üzeri koyu altın rengini alana ve hafifçe çatlamaya başlayana kadar fırınla. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti yavaş yavaş, kepçe kepçe gezdir. En az iki saat dinlensin. Servis sırasında üzerine ceviz ya da hindistan cevizi serpilebilir.