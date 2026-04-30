Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen “CHP Esnaf Özel Buluşması” programında konuştu. CHP Parti Programı Işığında Küreselden Yerele Ekonomi Tartışmaları" başlıklı toplantıda, CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay ve İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, İzmir Havagazı Fabrikası’ndaki toplantıda esnaf ve sanatkarlar ile iş insanlarının sorularını yanıtlarken; CHP İzmir İl Başkanı Güç de dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu.

‘Güven’ vurgusu yaptı

Toplantının ev sahipliğini üstlenen CHP İzmir İl Başkanı Güç, ekonomiyi bir güven meselesi olarak gördüklerini dile getirdi. “Kurallara, kurumlara, geleceğe güven… Bu üçü yoksa ne esnaf ayakta kalabilir ne ekonomi sürdürülebilir olur” mesajı veren Güç, “Hedefimiz adil düzen kurmak. Biz esnafı ekonominin tam merkezinde görerek planlarımızı yapıyoruz. Vergide adaleti sağlayacak, haksız rekabeti ortadan kaldıracak, küçük işletmeleri büyütecek bir ekonomi modeli öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sanki hükümet biziz de”

CHP’nin ekonomi kurmayları Tamaylıgil ve Atabay’ın katılımıyla düzenlenen panelin sonunda da İl Başkanı Güç, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti hükümetine yönelik eleştirilerde bulunan İl Başkanı Güç, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın İzmir Bakırçay Üniversitesi ile Karşıyaka Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin sosyal medya hesabından Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’a yaptığı teşekküre değindi. İl Başkanı Güç, “Genel Sekreterleri geçen gün Karşıyaka Belediye Başkanımız’a teşekkür etmiş. Karşıyaka Belediye Başkanımıza sordum, ‘Haberim yok’ diyor. Böyle kavgaya götüren, kötücül açıklamalar yapan, Mahmut Atilla diye bir milletvekilleri var, sürekli açıklama yapıyor. Yok şuraya şu yapılmıyor, yok buraya bu yapılmıyor. Sanki hükümet biziz de. Topluma hiçbir katkısı olmayan, hiçbir hizmet etmeyen, barınma sorununu görmeyen, madde bağımlılığını görmeyen merkezi hükümet ve temsilcilerinden bahsediyoruz. Bakın, hazırlıklı kurmay kadrosu en iyi şekilde hazırlanmış tek parti CHP’dir. Biz buna gönülden inanıyoruz” dedi.

“Erken seçim istiyoruz”

“Halk biliyor, erken seçim gerekiyor” mesajıyla açıklamalarını sürdüren İl Başkanı Güç, “Şu anda yüzde 40’ız. ‘Kime oy vereceğimizi bilmiyoruz’ diyen insanlar yüzde 12 ila 13’lerde. Belki yüzde 50 oy alacağız şu anda. Bunu AK Parti hükümeti görüyor. O yüzden bizim kıymetli belediye başkanlarımızı tutukluyor, siyasi temsilcilerimize zarar verip tehdit ediyorlar. Ama biz Anadolu’dan gelmiş vatanperver Türkiye evlatlarıyız. Hiçbir şeyden korkmayız. Mücadeleye devam edeceğiz, seçimi alacağız. Erken seçim istiyoruz” diye konuştu.