Son Mühür- EBSO'nun Mayıs ayı meclis toplantısına damga vuran sözler İzmirli sanayici Remzi Peköz'den gelmişti.

TL'nin değerli kalmasının ihracatçıyı zorladığına dikkat çeken Peköz,

''Ben Cumhurbaşkanından devalüasyon istiyorum. Üç yıldır böyle frene bastınız bastınız bastınız Mehmet. Mehmet Şimşek hiçbir şey yapamadı. Ben nasıl mücadele ettiğimi kendim biliyorum. Durmadan küçülüyoruz. Ya biz sektörün ve müşterilerimin gözde firmasıyız ya. Artık bundan sonra devalüasyon istiyoruz diyeceğim ben çıktığımda. Böyle olmaz ya!'' konuşmasıyla gündem olmuştu.

Sanayici Remzi Peköz'ün ihracatçının derdine tercüman olduğu sözlerine tepki ekonomist İris Cibre'den geldi.

Faturayı vatandaş ödüyor...



Olası bir devalüasyonda dar gelirli vatandaşın faturayı ödemek zorunda kalacağına dikkat çeken İris Cibre,

''Bu tip açıklamaları görünce sanırım kan beynime sıçrıyor!'' vurgusunda bulundu.

Peköz'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısına göndermede bulunan Cibre,

''Beyefendi Cumhurbaşkanından devalüasyon istiyormuş

Neden?

Küçülüyormuş.

Bugünlerimizde sizin de payınız büyük!!!

Ucuz işgücü, ucuz kredi ve deval talep etmek yerine, popülist politikalardan uzak durulmasını, enflasyonun düşürülmesini, hukukun tam ve doğru iletilmesini hiç bir zaman talep etmediniz!

Verdiler mi değersiz TL ve ucuz krediyi mutlu oldunuz'' hatırlatmasında bulundu.

Olan vatandaşa olacak...

''O devalüasyon vatandaşı daha da beter enflasyonla ezecekmiş umurunuzda bile değil'' diyen İris Cibre,

''İşgücünüz ucuzlasın yeter.

Açıkça diyorsunuz ki, vatandaşın kaybettiği geliri bizim cebimize koyun. Maksimum 3 ay sonra yine deval isteyeceksiniz nasılsa.

Yazıklar olsun...

Yok buradan çıkış, haberiniz olsun!

O kur bir gün patladığında, göreceğim sizi, GSYH'deki üretim payınızı falan...'' mesajı verdi.

Cibre'ye Ağaoğlu'ndan destek...



İris Cibre'nin Remzi Peköz'ün devalüasyon çağrısına tepkisine destek ekonomist Ali Ağaoğlu'ndan geldi.

''Sayın İris Cibre, iş insanın talebine kıyasla daha haklı!'' diyen Ağaoğlu,

Diyelim ki kuru yüzde 100 devalüe edip 1 doları 90 TL yaptık.

45’deki TL’den ihraç edip diyelim ki 90’dan bozdukları kargo(lar)dan tek seferlik kazanırlar!

Sonraki maliyetler yeni kurdan ve patlayan enflasyondan dolayı yüksek olur'' hatırlatmasında bulundu.