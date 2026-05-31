Son Mühür- Siyasette CHP, küresel piyasalarda ise ABD-İran gerilimi merkezli gündemin gölgesinde ekonominin alacağı yol merakla bekleniyor.

Haftanın büyük bölümünde Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan piyasaları Mayıs ayı enflasyon verilerinin belli olacağı hareketli bir hafta bekliyor.

''Haziran ayının ilk haftasına girerken küresel ekonomi ile Türkiye ekonomisi aynı başlık etrafında yeniden kesişiyor'' hatırlatmasında bulunan Eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''Enflasyon ve bu enflasyona verilecek para politikası tepkisi. Ancak bu kez tablo daha karmaşık. Çünkü fiyat artışları artık yalnızca iç talep kaynaklı değil; jeopolitik risklerin tetiklediği enerji fiyatları da sürecin belirleyici unsuru haline gelmiş durumda.

Bu nedenle İran krizi öncesinde küresel ölçekte piyasalara hâkim olan “faiz indirim döngüsü” beklentisi oldukça zayıfladı.

Orta Doğu kaynaklı gerilimlerin enerji fiyatlarını yukarı itmesi, enflasyonla ilgili endişeleri artırıyor bu da merkez bankalarını faiz artışları da dahil farklı seçenekleri gözden geçirmeye yönlendiriyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalara nefes aldırdı...



Ekonomide önümüzdeki haftanın röntgenini çeken Dr. Toptaş,

''Diğer yandan büyümedeki yavaşlama belirgin bir şekilde hissediliyor. Yine de son on günde Brent petrol fiyatının 90 dolar seviyesine doğru inmesi piyasalara biraz nefes aldırdı.

Bununla birlikte, uluslararası kurumlar küresel stokların erimesi ve arzı olumsuz etkileyen jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması nedeniyle Haziran-Temmuz döneminde Brent petrolün ortalama 95-105 dolar bandında kalabileceğini, hatta arz kanalları normale dönene kadar kalıcı bir düşüşün başlamayacağını öngörüyor.

Bu çerçevede önümüzdeki hafta kritik veriler açıklanacak. ABD’de tarım dışı istihdam verisi, ABD ekonomisinin dayanıklılığı hakkındaki en önemli göstergelerden biri olacak.

Güçlü bir istihdam verisinin gelmesi, Fed’i faizleri bir süre daha yüksek seviyelerde tutmaya yönlendirebilecek. Euro Bölgesi’nde açıklanacak enflasyon verileri ise Avrupa Merkez Bankası’nın Haziran toplantısı öncesi en önemli referans noktası olacak'' mesajı verdi.



Mayıs ayı verileri etkili olacak...



Bu hafta açıklanacak enflasyon rakamlarına dikkat çeken Dr. Toptaş,

''Türkiye cephesinde ise haftanın en kritik verisi Mayıs enflasyonu. Uygulanan ekonomik programın temel hedefi olan dezenflasyon sürecinin ne kadar ilerlediği bu veriyle daha net görülecek.

Bu veri TCMB’nin 11 Haziran’da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu’nun alacağı faiz kararında etkili olacak. Ancak Türkiye ekonomisini anlamak için yalnızca makro veriler yeterli değil.

Son dönemde artan siyasi gerginlik, yerel yönetimlere ilişkin hukuki süreçler ve kurumsal öngörülebilirlik meselesi de ekonomik beklentiler üzerinde etkili. Çünkü yatırım kararları yalnızca TCMB’nin belirlediği politika faizine değil, aynı zamanda hukuk güvenliğine ve kurumsal istikrara da bağlı.



İzmir'in dinamikleri önemli...



İzmir açısından haftaya bakarsak, Türkiye’nin en büyük üçüncü kenti olan İzmir, güçlü sanayi altyapısı, liman ekonomisi ve ihracat kapasitesi ile ülke ekonomisinin önemli merkezlerinden biri. Ancak aynı zamanda yerel yönetimlerin yatırım kapasitesinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini de somut biçimde gösteren bir şehir.

Yerel yönetimlerin mali alanındaki daralma veya siyasi tartışmaların yoğunlaşması, altyapı yatırımlarından kentsel dönüşüme kadar birçok alanı doğrudan etkileyebiliyor. Bu durum yalnızca belediye hizmetleri açısından değil, kent ekonomisinin genel dinamizmi açısından da önem taşıyor'' değerlendirmesinde bulundu.



Belirsizliklerin arttığı bir dönem...



''Sonuç olarak, küresel ekonomide enflasyon baskısının yeniden güçlendiği, Türkiye’de ise hem ekonomik hem de siyasal ve kurumsal belirsizliklerin iç içe geçtiği bir döneme giriyoruz'' hatırlatmasında bulunan Dr. Toptaş,

''Haftalar gelip geçiyor ama bir süredir aynı soru karşımıza gelmeye devam ediyor: Belirsizliklerin arttığı bir ortamda, fiyat istikrarı ve büyüme nasıl sağlanabilecek?'' diye sordu.