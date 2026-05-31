Son Mühür- Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçen vatandaşlardan acı haber Denizli’den geldi. İzmir’den Antalya’ya doğru seyir halinde olan ve bayram dönüşü yolcularını taşıyan şehirler arası bir yolcu otobüsü, Denizli yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlere şiddetli bir şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste bir anda yangın çıktı. Kısa sürede adeta alev topuna dönen araçta tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre aralarında henüz 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu 8 vatandaşımız feci şekilde can verdi. Kazada yaralanan 33 yolcu ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hakan Yıldız’dan taziye mesajı

Yürekleri yakan bu feci kazanın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, sosyal medya hesapları üzerinden derin bir üzüntüyle taziye mesajı yayımladı. Yaşanan dram karşısında milletimize başsağlığı dileyen Yıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün Denizli’de karıştığı elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar temenni ediyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”