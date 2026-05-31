İzmir'de de kısa süre sonra faaliyete geçecek olan sistem, tamamen cep telefonları ve uydular üzerinden işleyecek. TÜRKSAT güvencesiyle hazırlanan altyapıda, ses tellerinden parmak izine kadar birçok biyometrik veri kullanılarak kimlik teyidi yapılacak. Sistem, 2025 yılındaki 3 bin kişilik kapasite sınırını kırarak, kapasitesini tam 150 kat artırıyor. Bu sayede emniyet personelinin mesai saatleri çok daha verimli kullanılabilecek.

İzmir emniyeti için büyük kolaylık

Ceza ve tevkifevleri mevzuatında yıllardır yeri olan karakol imza süreci, dijital çağın hızına ayak uyduruyor. Adalet Bakanlığı tarafından düğmeye basılan Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi (BİOSİS), İzmir'in tüm ilçelerindeki polis merkezlerini rahatlatmayı amaçlıyor. Uygulamayla beraber, adli kontrol şartıyla salıverilen kişilerin haftalık imza rutinleri cep telefonu ekranlarına taşınıyor. İzmir'deki güvenlik güçlerinin idari iş yükünü inanılmaz derecede azaltacak olan bu hamle, saha denetim memurlarına olan ihtiyacı da minimum seviyeye indirecek. Sürecin tamamen teknolojik bir altyapıyla yönetilmesi sağlanacak. Binlerce yükümlünün karakol önlerinde oluşturduğu yoğunluk tamamen bitecek.

Uydudan GPS takibi ve çoklu güvenlik katmanları

Sistemin teknik detayları, sahteciliği imkansız hale getiren şifreleme yöntemleriyle dolu. İzmir'de sisteme kayıtlı bir yükümlü, onaylanmış mobil cihazı üzerinden anlık konum bilgisini uydulara gönderecek. Ancak sadece GPS verisi yeterli olmayacak. Uygulamanın arka planındaki yapay zeka, kişinin parmak izini, ses tınısını ve yüz hatlarını anında analiz ederek kimlik doğrulaması yapacak. Cihazın başkasına verilmesi veya GPS sinyallerinin yanıltılması durumunda, sistem derhal kilitlenecek ve İzmir'deki ilgili adli birimlere kural ihlali uyarısı gönderecek. Bu hızlı geri bildirim mekanizması sayesinde suçla mücadele daha da keskinleşecek.

Eski sistemin 150 katı performans

• Elektronik izleme merkezinin kapasite yetersizliği bu ihale ile çözülüyor.

• 2025 faaliyet raporlarına göre, mevcut izleme kapasitesi ülke genelinde 3 bin kişiyle sınırlıydı.

• TÜRKSAT ile yapılan mühendislik çalışmaları sonucunda altyapı 150 kat büyütüldü.

• Yeni sistemle aynı anda 450 bin kişinin dijital takibi yapılabilecek.

• Bu donanım, İzmir adliyesi ve polis teşkilatının kapasitesini artıracak.

• Sistem, çağdaş hukuk sisteminin teknolojik bir örneği olarak görülüyor.

• Kayıtlar tamamen dijital ve değiştirilemez şekilde tutulacak.