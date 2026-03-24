Katlanabilir telefon kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri olan ekran ortasındaki katlama izi, yıllardır sektörün çözmekte zorlandığı bir problem. Galaxy Z Fold 8 ile birlikte Samsung bu konuda rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Galaxy Z Fold 8 ekran özellikleri nasıl olacak?

Sızan bilgilere göre Galaxy Z Fold 8, iç tarafta 8 inç boyutunda, dış tarafta ise 6,5 inç boyutunda ekranlar taşıyacak. Her iki ekran da 120 Hz yenileme hızı sunacak. Cihazın iç ekranında kullanılacak çift katmanlı UTG cam sayesinde hem dayanıklılık artırılacak hem de kat izi sorunu geçmişte kalacak.

İşlemci ve bellek seçenekleri

Güç tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci görev alacak. Bellek seçenekleri 12 GB ve 16 GB RAM olarak sunulurken, depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği yer alacak.

Kamera sistemi ve batarya kapasitesi

Galaxy Z Fold 8'in arka kamera sistemi ciddi bir yükseltme alıyor. 200 megapiksel OIS destekli geniş açı, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 10 megapiksel 3x telefoto kameradan oluşan üçlü düzen, katlanabilir segmentte en güçlü kamera kurulumlarından birini oluşturacak. Enerji tarafında ise 5.000 mAh kapasiteli batarya 45W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek.

Daha ince ve hafif tasarım

Galaxy Z Fold 8'in selefine kıyasla daha ince ve hafif bir gövdeyle geleceği de aktarılan detaylar arasında. Bu değişiklik, katlanabilir telefonların günlük kullanımdaki en büyük eleştiri noktalarından birini hedef alıyor. Önümüzdeki aylarda Galaxy Z Flip 8 ile birlikte tanıtılması beklenen cihaz, özellikle kat izi olmayan ekranıyla katlanabilir telefon pazarında yeni bir standart belirlemeye aday görünüyor.