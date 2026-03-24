Cihazın tüm genişliğini kaplayan yatay kamera dizilimi, Apple'ın yeni nesil iPhone'larıyla olan benzerliği oldukça belirgin kılıyor. Honor 600 Pro iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanırken, standart Honor 600 modeli üç farklı renkle karşımıza çıkıyor. İlginç şekilde iPhone 17 Pro'nun dikkat çeken turuncu rengi, Pro modelde değil standart versiyonda kullanılıyor.

Honor 600 ve Honor 600 Pro ekran özellikleri

Sızdırılan bilgilere göre her iki modelde de aynı ekran paneli yer alıyor. 6,57 inç boyutundaki OLED ekran, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Panel, 2.5D kavisli cam ile korunarak hem estetik hem de dayanıklılık açısından güçlü bir izlenim bırakıyor. Her iki telefonda da metal çerçeve ve cam arka panel tercih edilmiş durumda.

Snapdragon 8 Elite işlemci ve 200 MP kamera

Performans tarafında Honor 600 serisi, Qualcomm'un en güçlü mobil yongası olan Snapdragon 8 Elite işlemciyle donatılacak. Bu tercih, selefi Honor 500'den ciddi bir performans sıçraması anlamına geliyor. Kamera departmanında ise 1/1.4 inç sensör boyutuna sahip 200 megapiksel ana kamera öne çıkıyor. Optik görüntü sabitleme destekli bu sensörün yanı sıra telefoto ve ultra geniş açı lensler de bulunuyor. Büyük sensör yapısı sayesinde özellikle düşük ışık koşullarında çok daha detaylı fotoğraflar elde edilmesi hedefleniyor.

9.000 mAh batarya ve 3D ultrasonik parmak izi

Honor 600 serisinin en çarpıcı özelliklerinden biri devasa 9.000 mAh kapasiteli silikon tabanlı batarya. Yeni nesil silikon batarya teknolojisi sayesinde bu kapasite, telefon kalınlığını aşırı artırmadan sağlanabiliyor. Bunun yanı sıra cihazlarda 3D ultrasonik parmak izi sensörü, kablosuz şarj desteği ve Android 16 tabanlı MagicOS 10 işletim sistemi yer alacak.

Honor 600 serisinin küresel pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor ve Türkiye pazarına gelme ihtimali de gündemde.