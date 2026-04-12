Son Mühür- Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçu işlediği belgelenen Netanyahu'nun fanatik bakanı İsrael Katz'ın son açıklaması bardağı taşırdı.

Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben kullandığı ''Kağıttan kaplan'' sözleri kadar, paylaşımında etiketlediği isimler arasına CHP lideri Özgür Özel'i eklememesi de tartışma konusu oldu.

Katz mesajında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketlemişti.

İsrail sınırları zorluyor...



Gazze'deki savaş suçlarının baş sorumluları arasında yer alan Katz X'teki mesajında,

''Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye’de İsrail’in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor.

Ne büyük bir absürtlük. Müslüman Kardeşler mensubu, Kürtleri katleden biri, Hamas’taki ortaklarına karşı kendini savunan İsrail’i soykırımla suçluyor.

İsrail kendini güçle ve kararlılıkla savunmaya devam edecek - Erdoğan’ın ise oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur'' ifadelerine yer vermişti.



Katz, tam bir soytarı...



''Türkiye’nin İsrail’in tezgahına gelmemesi ve ateşkesteki rolü, sahibini de bu soytarıyı da çok incitmiş anlaşılan'' sözleriyle Katz'ın mesajına göndermede bulunan gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''Sıkıyorsa topraklarınızdan siz bir füze gönderin de kâğıttan kaplan mı değil mi görürsünüz.

İnşallah, İsrail’i haritadan silmek, yıllardır istismar etmeye çalıştığınız Kürtlerle birlikte Türklere nasip olur.'' değerlendirmesinde bulundu.



''Bu arada Özgür Özel’i niye unuttunuz?'' diye soran Tayyar,

''Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ı etiketlediniz, sahiden Özel neden yok?

Unutkanlıksa tamam, düşman bile ciddiye almıyorsa durum vahim.'' mesajı verdi.