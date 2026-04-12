Edinilen bilgilere göre, 4 Nisan 1998 doğumlu Lammers’ın 12 Mayıs 2024 tarihinde Fas’tan İstanbul’a gerçekleştirdiği uçuşla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

Şüpheli hakkında, 23 Mayıs 2024 tarihli ve A-5865/5-2024 numaralı Interpol kırmızı bülteni bulunduğu öğrenildi.

Lammers’ın, “kasten öldürme” ile “yasa dışı ateşli silah ve patlayıcı madde bulundurma, ithal etme, ihraç etme ve kullanma” suçlarından uluslararası seviyede arandığı kaydedildi. Ayrıca Türkiye’de G-58 tahdit koduyla kaydının bulunduğu da ortaya çıktı.

4 ay süren takip

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar, uluslararası iş birliğiyle yürütüldü. Türkiye’de görevli Danimarka Polis İrtibat Ofisi ile koordinasyon sağlanırken, operasyon sürecine Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı öncülük etti.

Ayrıca MASAK, İstihbarat Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile İstanbul ve Antalya emniyet birimleri de çalışmalara aktif destek verdi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin Alanya’da olduğu tespit edildi.

Evinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Lammers’ın bulunduğu adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunun organizatörü çıktı

Şüphelinin yalnızca silah suçlarıyla değil, büyük çaplı uyuşturucu organizasyonlarıyla da bağlantılı olduğu belirlendi.

Lammers’ın, 21 Ağustos 2024 tarihinde “COB” kod adlı operasyonda ele geçirilen toplam 17 kilogram uyuşturucunun organizatörü olduğu tespit edildi.

Söz konusu operasyonda kokain, amfetamin, MDMA ve ketamin maddelerinin ele geçirildiği, zanlının bu suçtan 16 yıl hapis cezasıyla arandığı bildirildi.