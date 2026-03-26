Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel'in son dönemdeki açıklamalarının hedefindeki ana isim olarak öne çıkan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, hakkındaki iddialarla ilgili neden sessiz kaldığına dair soru işaretlerini gazeteci yazar Şamil Tayyar giderdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret eden AK Parti eski milletvekili ve gazeteci yazar Şamil Tayyar,

TGRT Haber'de Medya Kritik programında Gürlek'le özel sohbetinden detaylar paylaştı.

Türbe ziyareti gibiydi...

Bakan Akın Gürlek'in makamına ziyaretçi akınını, ''Türbe ziyareti gibi inanılmaz bir yoğunluk var. Hakikaten çok ilgi görüyor'' sözleriyle değerlendiren Tayyar,

''Bu yoğunluk içinde çalışmak da kolay değil. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalımak zorunda kalıyorlar. Sağlam bir kadro kurmuş ve farklı kanallardan çok ciddi bilgi akışı devam ediyor'' diye konuştu.



Neden susuyorsunuz diye sordum...



Gürlek'e, ''Özgür Özel bir süredir yüksek perdeden size yönelik açıklamalar yapıyor. Bir takım fotosoğ görseller paylaşıyor. Bunlara neden cevap vermiyorsunuz? Niye sessiz kalıyorsunuz? Niye susuyorsunuz?'' diye sordum diyen Şamil Tayyar,

Dedi ki, ''Sayın cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bana bir talimatı var. Ben dedi, bu talimat gereği susmayı tercih ediyorum. Bana kendi işine odaklan, işine bak, polemiğe girme, Özgür Özel'i de fazla ciddiye alma.''

Ben dedi, hakimlikten gelme biriyim. Başsavcılık yaptım ama şu anda bir siyasi görev icra ediyorum. Eğer istersem Özgür Özel'le de çok sert mücadeleye girerim. Özgür Özel'le mücadele etmek benim için kolay bir iş. Ancak sayın cumhurbaşkanımızın talimatı gereği ben işime odaklandım. Polemiklerden de uzak durmaya çalışıyorum'' ifadelerine yer verdi.



Özel'e 1 milyon TL'lik dava...



Gürlek'in evrakta sahtecilik gerekçesiyle Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Tayyar, bu muhtemelen Özgür Özel hakkında fezlekeye dönüşür. Meclis gündeminde kalır ve ileriye gitmez. Ancak manevi tazminat davası, hukuk davası devam ediyor. 1 milyon liralık tazminat davası açılmış'' bilgisini paylaştı.

Gürlek'in, ''Benim 4 tapum var. Bu tapu sorgulamaya girenlerin ifadelerinde de 4 tapuya rastladık deniyor. Bu dava konusu olduğunda mahkeme tapu kayıtlarını isteyebilir. O zaman her şey ortaya çıkar. Ben kendime güveniyorum, ne yaptığımı biliyorum.

Benim endişelenmemi gerektirecek hiçbir şeyim yok. Bugünkü değerlerle 4 konutumun değeri toplamda Özgür Özel'in dediği gibi 71 milyon lira değil, 40 milyon lirayı geçmez'' dediğini belirten Tayyar,

Gürlek'in devamında ''Özgür Özel'in spekülasyon yaparak, abartılı rakamlarla kamuoyunu yanılttığını'' söylediğini vurguladı.

