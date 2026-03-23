Son Mühür/ Merve Turan- Türkiye’de "sakin şehir" felsefesinin öncülüğünü üstlenen ve bu unvanı alan ilk yerleşim yeri olma özelliğini taşıyan Seferihisar, büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı, 27-29 Mart 2026 tarihleri arasında bu anlamlı hareketin filizlendiği topraklar olan Seferihisar’da gerçekleştirilecek. Yerel kalkınma modellerinden sürdürülebilir yaşam stratejilerine kadar pek çok konunun masaya yatırılacağı zirve, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Cittaslow üyesi belediyelerin temsilcilerini bir araya getirecek. Katılımcılar, üç gün sürecek olan bu kapsamlı program boyunca hem deneyim paylaşımında bulunacak hem de sakin şehir felsefesinin yerel yönetimlerdeki somut yansımalarını inceleme fırsatı bulacak.

Etkinliğin ilk günü olan 27 Mart Cuma günü, Türkiye’nin farklı noktalarından gelen delegelerin şehre ulaşması ve konaklama tesislerine kayıt işlemlerini tamamlamasıyla başlayacak. Bu başlangıç süreci, şehirler arası dayanışma ağını güçlendirecek olan fikir alışverişlerinin ilk adımı niteliğini taşıyor. Toplantının temel amacı, yerel kimliğin korunması, geleneksel üretimin desteklenmesi ve kent sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılması gibi Cittaslow prensiplerinin gelecekteki yol haritasını ortak bir akılla belirlemek olacak.

Gaea Hotel’de stratejik oturum ve gelecek vizyonu

Zirvenin en kritik bölümü olan ana oturum, 28 Mart Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla Gaea Hotel’de start alacak. Toplantının açılış kürsüsünde, ev sahibi Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Cittaslow Türkiye Koordinatör Vekili Mustafa Geyikçi yer alarak hareketin Türkiye’deki mevcut konumunu ve hedeflerini değerlendiren konuşmalar gerçekleştirecekler. Açılış seremonisinin ardından Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü tarafından ağın güncel gelişmeleri paylaşılacak ve Seferihisar’ın başarıyla uyguladığı model projeler üzerine kapsamlı sunumlar yapılacak.

Oturumun devamında, üye belediyelerin temsilcileri kendi bölgelerindeki iyi uygulama örneklerini aktarırken, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine interaktif bir diyalog ortamı oluşturulacak. Özellikle sürdürülebilir gastronomi rotaları ve çevre odaklı projelerin ön plana çıkacağı bu bölümde, katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda bir sonraki ulusal ağ toplantısının takvimi ve mekanı da karara bağlanacak. Bu süreç, Cittaslow ruhunun Türkiye’deki kurumsal yapısını pekiştirmek açısından hayati bir önem taşıyor.

Sahada teknik inceleme: Tohumdan Gastronomiye yerel miras

Teorik tartışmaların ardından program, Seferihisar Belediyesi’nin hayata geçirdiği Cittaslow uygulamalarının yerinde görülmesi amacıyla düzenlenen teknik inceleme gezileriyle devam edecek. Katılımcı heyet, ilk olarak biyolojik çeşitliliğin korunmasında sembol bir mekan olan Can Yücel Tohum Merkezi’ni ziyaret ederek yerel tohumların geleceğe aktarılma sürecini inceleyecek. Ardından, kentin lezzet hafızasını ve üretim kültürünü tanıtan "Gastrorota Karakılçık" ve "Gastrorota Enginar" güzergahları üzerinde yer alan çeşitli uygulama noktalarında teknik kontroller gerçekleştirilecek.

Saha programı kapsamında geleneksel dokusunu koruyan Ulamış Köy Pazarı’na yapılacak ziyarette, katılımcılar köy kahvesinin samimi atmosferinde bölgenin coğrafi işaretli değerleri olan armola peyniri ve karakılçık ekmeğinin tadına bakacaklar. Tarihi ve kültürel mirasın korunması bağlamında ise Düzce Köyü’nde yer alan kadim medrese ve hamam yapıları rehber eşliğinde gezilecek. Yoğun geçen teknik programın ardından katılımcılar, Joy Sığacık’ta düzenlenecek olan gala yemeğinde bir araya gelerek günün yorgunluğunu atacak ve sosyal etkileşimlerini artıracaklar.

Sığacık’ın tarihi dokusunda veda ve opsiyonel keşifler

29 Mart 2026 Pazar günü, konukların otellerinden ayrılış işlemleriyle birlikte resmi program sona erecek. Ancak Seferihisar’ın eşsiz güzelliklerini daha yakından tanımak isteyen katılımcılar için özel opsiyonel programlar devreye girecek. Arzu eden delegeler, tarihi Sığacık Kaleiçi’nin dar sokaklarında yürüyüş yapabilecek, meşhur Sığacık Üretici Pazarı’nda yerel kadınların el emeği ürünlerini inceleyebilecek veya mavi bayraklı plajları kapsayan tekne turlarına katılarak Ege’nin serin sularının tadını çıkarabilecekler.

Seferihisar’da gerçekleşecek olan bu geniş çaplı buluşma, sadece bir belediye toplantısı olmanın ötesinde, Türkiye’deki sakin şehir hareketinin geçmişten bugüne katettiği mesafeyi görmek adına bir ayna görevi görecek. Cittaslow felsefesinin yerel kalkınma üzerindeki dönüştürücü gücünün vurgulanacağı bu zirve, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir kentlerin inşası için tüm Türkiye’ye ilham verecek bir ortak vizyonun temellerini sağlamlaştıracak.