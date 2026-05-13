Son Mühür/ Emine Kulak - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı ilçe belediyelerinin kente kazandıracağı yeni merkezleri açılışını yapmak için Cuma Günü İzmir’e gelmesi bekleniyor. Diğer yandan İzmir’in 4 ilçesi Buca, Bayraklı, Karşıyaka ve Narlıdere belediyelerinde görev yapan memurların TİS süreçlerinde yaşanan aksaklık nedeniyle örgütlü oldukları sendika temsilcileri öncülüğünde eylemleri devam ediyor.

Çağatay Güç devreye girdi

CHP Lideri Özgür Özel’in İzmir’e geldiğinde memurların da seslerini duyurması ve iş bırakmaları bekleniyor. Ancak süreçte CHP İzmir İl Başkanlığı’ndan kritik hamle geldi. Memurların eylem hazırlığı devam ederken, Özgür Özel'in kente geldiğinde krizin büyümemesi adına CHP İzmir İl Başkanlığı devreye girdi.

Bu kapsamda CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün bugün sendika temsilcileriyle bir araya geleceği öğrenildi. Tüm Yerel Sen, Tüm Bel Sen, Birlik Yerel Sen, Bağımsız Yerel Hak Sen sendika yöneticileri ile bugün CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda masaya oturacaklar.

Sendika kanadından alınan bilgiye göre, kazanılmış haklarında geri adım atmayacakları, bu haklardan ödün vermeyeceklerini belirttiler.