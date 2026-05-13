Son Mühür / İzmir siyasetinde fırtınalı hava dinmiyor. Son Mühür TV ekranlarında yayınlanan Gündem Masası programında usta gazeteci Hasan Çölmekçi’nin "soru işaretli diploma" iddiaların ardından siyaset kulislerinden sesler yükselirken vatandaşın tepkisi de gecikmedi. Gazeteci Çölmekçi’nin programda, İzmir’de bazı başkanların resmi biyografilerinde mezun oldukları üniversitenin adını dahi anmadan sadece "üniversite mezunu" diyerek halkı geçiştirdiğini öne sürmesinin ardından bir vatandaşın sosyal medya üzerinden dile getirdiği isyan ise tartışmanın fitilini iyice ateşledi. "Tuz kokmadı, çürüdü" diyen vatandaşın, Güzelbahçe’deki imar usulsüzlüklerinden Azerbaycan’dan bir yılda alınan diplomalara kadar uzanan ağır ithamları şaşkınlık yarattı.

Vatandaştan ardı ardına tepki

Vatandaş, “Güzelbahçe Belediyesi’ndeki gerçekleri imar usulsüzlüklerini, kişilerin gerçek servetlerini, lüks yat katlarını, haklarındaki süren davaları, akrabalarını nasıl kritik yerlere aldıklarını, 1 yılda Azerbaycan'dan gelen diploma ile nasıl koltuklara oturulduğunu detaylar ile bilseniz bu düzenden nefret eder meclisteki hiçbir partiye güveniniz kalmazdı. Kirli siyasetin pisliğinde boğuluyoruz. Kimse bunun farkında değil. Saygı gösterdiğiniz makamlarda oturanlar o saygıyı hak etmiyorlar” ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaşın ise “Herkes biliyordu zarların hileli olduğunu, kimin değirmene daha çok su taşıyacağını bildiklerinden atananları buna göre seçip o koltuğa oturttular” mesajı ise dikkatleri çekti.

Daha önce de gündeme gelmişti

Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay ile ilgili daha önce de benzer iddialar ortaya atılmıştı. Emekli trafik polisi olan ve 2009 yerel seçimlerinde dönemin belediye başkanı Mustafa İnce’ye sponsor olduğu iddiaları çokça konuşulan Günay, seçim sonrasında başkan yardımcılığı görevine getirilmişti. Daha sonra dönemin İzmir Valisi Cahit Kıraç’ın başlattığı soruşturma sonrası üniversite mezunu olmadığı, lise mezunu olduğu halde başkan yardımcılığı yaptığı iddia edilen Günay’ın görevden alındığı ifade edilmişti. Bu skandalın ardından yaklaşık bir yıl gibi kısa bir süre geçtikten sonra, Mustafa Günay’ın "üniversite mezunu" olduğu beyan edilerek yeniden aynı göreve getirildiği iddiaları da büyük tartışmalara neden olmuştu. Günay’ın Azerbaycan’daki bir üniversiteden diploma alındığı iddia edilse de bu belgenin geçerliliği ve söz konusu üniversitenin niteliği üzerinden yapılan çeşitli tartışmalar kamuoyuna yansımıştı.

“Eğitimimi tamamladıktan sonra…”

Güzelbahçe Belediyesi’nin resmi internet sitesindeki başkanlık mesajında ise Günay’ın eğitimine dair net bir okul adı vermekten kaçınarak, sadece "Eğitimimi tamamladıktan sonra 1985 yılında kamuda göreve başladım" ifadesini kullanıldığı dikkati çekti.

İzmir’de şimdi herkes, diğer belediyelerde de durumların yaşanıp yaşanmadığını konusunu merak ediyor.