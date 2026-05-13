Başrolünde başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği "Kuruluş Orhan" dizisinde sular durulmuyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen yapımın aniden yayın akışından çıkarılması, final söylentilerini alevlendirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgileri, dizinin hayranlarını üzecek yönde. Peki, Kuruluş Orhan neden final yapıyor? İşte dizinin yayın takvimi ve final iddialarına dair kulislerde konuşulanlar...

KURULUŞ ORHAN FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Ekranların sevilen dönem dizisi Kuruluş Orhan'ın final yapıp yapmadığı konusu son günlerin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Dizinin aniden final kararı aldığına yönelik iddialar sosyal medyada hızla yayılırken, gözler yapım ekibine çevrildi. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere ve gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Kuruluş Orhan bu sezon sonunda ekran macerasını sonlandırmayı planlıyor.

KURULUŞ ORHAN SON BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Dizinin sadık izleyicilerini en çok endişelendiren gelişme, Kuruluş Orhan'ın son bölümünün yayın gününde ATV ekranlarında yer almaması oldu. Beklenen bölümün yayınlanmaması üzerine arama motorlarında yoğun bir araştırma başladı. Alınan bilgilere göre, kanalın yayın akışında meydana gelen değişiklikler nedeniyle dizinin planlanan yeni bölümü ekrana gelmedi. Bu durum, dizinin apar topar yayından kaldırıldığı yönündeki asılsız iddiaların daha da güçlenmesine neden oldu.

KURULUŞ ORHAN NEDEN FİNAL YAPIYOR, NE ZAMAN BİTECEK?

Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakterine hayat verdiği dizi, planlanan senaryo döngüsünün sonuna yaklaşması nedeniyle final yapıyor. Kulis bilgilerine göre, Bozdağ Film ekibi dizinin hikaye akışını sezon finali ile tamamlayacak şekilde kurguladı. Dizinin hedeflenen bölüm sayısına ulaştıktan sonra ekranlara veda etmesi bekleniyor. Kuruluş Orhan'ın 26. bölümüyle Haziran ayının ilk haftalarında büyük finalini yaparak izleyicilerine veda etmesi öngörülüyor.