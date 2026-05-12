Son Mühür / Yağmur Daştan - Gündem Masası’da bu hafta, CHP saflarından AK Parti bünyesine katılan belediye başkanları mercek altına alındı. Programın usta kalemi Hasan Çölmekçi, tarafından dile getirilen ve İzmir kulislerinde geniş yankı uyandıran Kemalpaşa konusuna dair çarpıcı yeni detaylar paylaşırken, kent siyasetindeki hareketliliğin sanılandan daha büyük boyutlarda olduğunu vurguladı.

İzmir genelinde çok sayıda belediye başkanının AK Parti saflarına geçmek adına girişimlerde bulunduğu bilgisini aktaran deneylim gazeteci Çölmekçi, “İzmir’de AK Parti'ye geçmek isteyen belediye başkanları var ama bunları kabul etmiyorlar...” dedi ve yine gündeme bomba gibi düşecek kulis bilgilerini paylaştı.

İşte, Çölmekçi'nin konuya ilişkin söyledikleri:

''Ben burada bazı belediyeler AK Parti’ye geçecek dediğimde çoğu kişi bana inanmamıştı. Ama var, hâlâ söylüyorum; geçmek isteyen CHP’li belediye başkanları var ama bunun çoğunu kabul etmiyorlar. Takmışlar Kemalpaşa’ya. Burada konuştuk, İlkay Çiçek... adam istifa edecekti... Nasıl ikna ettiyseler artık... gözyaşlarıyla vazgeçti. Ama çoğu geçmek istiyor İzmir’de, bunu bilin yani.''

''Belki de AK Parti istemedi…''

''Hani diyorlar ya bize, “Hani söylemiştin Kemalpaşa Belediye Başkanı AK Parti’ye geçecekti, olmadı” falan filan. Belki başvurdu belediye başkanı, AK Parti kabul etmedi? Böyle bir şey de olabilir. Belki de AK Parti istemedi…''

''“Hizmet edemiyoruz' artık diyorlar''

Hasan Çölmekçi programın ilerleyen dakikalarda CHP'li belediye başkanların enden AK Parti'ye geçmek istediklerini açıkladı ve CHP'de son dönemde yaşananlar yüzünden CHP'li belediye başkanlarının çalışmayacak hale geldiklerinden bahsetti:

''Çok isteyen var, sonra söyleyeyim gerçekten İzmir’de. Şimdi “Geçmez” denilen Aydın Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı geçti mi? Diğer belediye başkanı CHP’den AK Parti’ye geçti mi? Aynı şeyi söylüyordu değil mi? “Kim çıkarıyor bunları?” diyor. Afyon aynı şekilde. Çok sayıda kişi var, bıkmış bu CHP’den, bıkmış bu tutumdan... CHP Genel Merkezi’nin tutumu artık nasıl bir noktaya geldiyse... Genel merkezde nasıl bir baskıcı politika varsa artık.... Bu yüzünden belediye başkanları çalışamaz duruma gelmiş. Parti içi çekişmeler yüzünden çalışamaz duruma gelmiş. Ya kaç tane CHP’li belediye başkan arkadaşımız var, illallah ediyor. Oturduğumuz zaman karşılıklı o belediye başkanlığı ile dert yanıyor. “Hizmet edemiyoruz partimiz yüzünden, çok sayıda istekler, karşılıksız istekler geliyor, bizim yapamayacağımız istekler geliyor” diyorlar.''