Son Mühür/ Osman Günden- Kemalpaşa Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ arasında yenilenebilir enerji ve çevre projelerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ve İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Uzunoğlu tarafından imzalanan anlaşmada Güneş Enerji Santralleri (GES), Rüzgâr Enerji Santralleri (RES) ve elektrikli araç şarj altyapısı gibi teknik yatırımları kapsadığı biliniyor.. 2 yıl geçerli olacak bu iş birliği kapsamında, ilçenin enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve çevre dostu sistemlerin yaygınlaştırılacak.

Nerelerde uygulanabilecek?

İmzalanan protokol çerçevesinde İZENERJİ A.Ş., projelerin mühendislik, danışmanlık ve teknik geliştirme süreçlerini yönetecek. Kemalpaşa Belediyesi ise projelere uygun alanların tahsisi ve yerel idari süreçlerin koordinasyonunu üstlenecek. Ortak çalışma takviminde ise enerji izleme ve raporlama sistemlerinin kurulması, atık yönetimi projelerinin hayata geçirilmesi ve geri dönüşüm farkındalık eğitimleri verilmesi de yer alıyor. Taraflar, her bir yatırım projesi için ayrı teknik şartnameler oluşturacak.

1 yıl daha uzatılabilir

Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada enerji verimliliğinin bir tercih değil, ekonomik ve çevresel bir zorunluluk olduğunu söyledi. Türkmen, "Kemalpaşa’yı yeşil enerji dönüşümünde öncü bir ilçe yapmayı amaçlıyoruz. Bu protokol ile hem doğayı koruyacağız hem de enerji giderlerimizi azaltarak kaynaklarımızı verimli kullanacağız," dedi. Protokol süresinin sonunda, tarafların karşılıklı mutabakatı ile iş birliğinin bir yıl daha uzatılabileceği bildirildi.

