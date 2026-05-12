Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Konak'ta toplanan Devrimci Emekliler Sendikası (DEV Emekli Sen) üyesi vatandaşlar, emekli aylıklarının yetersizliği ve bayram ikramiyeleriyle ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirerek, AK Parti iktidarını eleştirdi.

Hüseyin Özkaynak: Doktora ulaşmak milli piyangoya ulaşmakla eşdeğer

Sendika adına basın açıklamasını okuyan DEV Emekli Sen Ege Bölge temsilcisi Hüseyin Özkaynak, emeklilerin maddi problemlerden kaynaklı bir çok imkandan mahrum kaldığını vurgulayarak, "Bu ülkenin her bir karış toprağında alın teri olan, fabrikalarından okullarına, tarlalarından hastanelerine kadar her alanda yıllarca değer üreten biz emekliler, iktidar tarafından devletin sırtında bir yük olarak görülmenin derin kırgınlığı ve öfkesi içerisindeyiz. Türkiye’de emeklilik yılları artık huzur içinde geçirilecek bir dinlenme dönemi olmaktan çıkmış, acımasız bir hayatta kalma savaşına dönüşmüştür.

İktidar, uyguladığı ekonomi politikalarıyla bizleri yoksulluğa mahkûm etmekle yetinmemiş; aynı zamanda yaşam alanlarımıza, sağlığımıza ve soframıza kadar doğrudan müdahale eden otoriter bir sefalet rejimi inşa etmiştir. İlerleyen yaşımız gereği en temel ve acil ihtiyacımız olan sağlık hizmetlerine erişim, bugün bizler açısından ulaşılamaz bir lüks haline getirilmiştir. Randevu Sistemi üzerinden bir doktora ulaşmak, adeta milli piyangodan büyük ikramiye çıkmasıyla eşdeğer bir ihtimaldir.

Göz, kardiyoloji, nöroloji veya ortopedi gibi hayati ve yaşlılıkta sıkça başvurulan branşlarda aylar sonrasına gün verilmekte; bizlerin o süreyi bekleyecek dermanı, zamanı veya ömrü olup olmadığı kesinlikle önemsenmemektedir.

Yaşlı nüfusun ve emeklilerin sağlık hizmetlerine zamanında erişimde yaşadığı gecikme oranı son iki yılda yüzde kırkın üzerinde artış göstermiştir. Kamu hastanelerindeki yığılmalar, parası olmayanı evinde çaresizliğe terk eden bir anlayışın sonucudur." dedi.

"İktidarın bizi hapsettiği odalardan çıkmaya kararlıyız"

Son olarak, taleplerini kamuoyu üzerinden iktidara aktaran Ege Bölge Temsilcisi Özkaynak, bayram ikramiyelerinin de enflasyonun etkisiyle buharlaştığını kaydederek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yıllardır Devrimci Emekliler Sendikası olarak meydanlarda mücadelesini verdiğimiz bayram ikramiyeleri, yüksek ve kontrol edilemeyen enflasyon karşısında adeta buharlaşıp yok oldu. Bugün büyük müjdelerle açıklanan 4.000 TL’lik ikramiye ile bir kurbanlık almak bir yana, pazar masrafını karşılamak veya torunlarımıza bayram sabahı gönül rahatlığıyla bir harçlık vermek dahi imkânsızdır. Bu rakam, gerçek anlamda bir ikramiye olma özelliğini tamamen yitirmiş, iktidarın emekliye biçtiği değeri yansıtan bir “sus payı” ve “harçlık” seviyesine inmiştir.

İktidarın yarattığı adaletsizlikler silsilesinin en ağırlarından biri de memur emeklilerine vurulan seyyanen zam darbesidir. Bilindiği üzere, aktif çalışan memurlara verilen seyyanen zam, akıl almaz bir çifte standartla emekli memurların aylıklarına yansıtılmamıştır. Yıllarca aynı devlet dairelerinde omuz omuza çalıştıkları, aynı kurumlara emek verdikleri meslektaşları ile emekliler arasına büyük bir gelir uçurumu sokulmuştur. İktidar, memurun emekli olmasını adeta bir cezalandırma aracına çevirmiştir. Tüm bunlar karşısında biz emekliler kimseden lütuf veya sadaka beklemiyoruz. Yıllarca döktüğümüz alın terinin karşılığını, onurumuzla yaşayacağımız adil bir geliri talep ediyoruz. İktidarın bizi sığdırmaya çalıştığı o dar odalardan, o gramlık ve miligramlık utanç hesaplarından çıkmaya sonuna kadar kararlıyız.

Taleplerimiz açıktır. En düşük emekli aylığı, insanca yaşanacak, insan onuruna yaraşır bir seviyeye çıkarılmalıdır. Sağlıkta uygulanan tüm katkı payları derhal kaldırılmalı, yaşlılık dönemindeki emeklilere randevu ve rapor süreçlerinde öncelikli, şartsız, kamusal ve tamamen ücretsiz sağlık hizmeti sağlanmalıdır. Bayram ikramiyeleri, asıl amacına uygun hale getirilmeli; en az bir asgari ücret tutarında güncellenerek ödenmelidir. Sendikal örgütlenme hakkımız üzerindeki tüm yasal ve fiili baskılara son verilmeli, DİSK Dev Emekli-Sen toplu sözleşme masasının doğrudan, meşru tarafı olarak kabul edilmelidir. Bir kez daha haykırıyoruz: Evlerimize hapsedilmeyeceğiz! Gasp edilen haklarımızı alana dek alanlardayız, sokaklardayız, omuz omuzayız."