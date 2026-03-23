Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye’nin Gümrük Birliği çerçevesinde ‘Made in Europe’ statüsüne dahil olmasının sektör açısından önemine dikkat çekti.

Başkan Sertbaş, ayrıca son dönemde tartışmalara yol açan ‘karanlık fabrika modelinin ise tekstil ve hazır giyim üreticileri için uygun olup olmadığı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Burak Sertbaş: Made in EU kapsamına alınmaktan mutluyuz

Avrupa Birliği ülkelerinin başta Çin Halk Cumhuriyeti gibi global rakiplere karşı yerli üretimi teşvik etme kapsamıyla başlattığı ‘Made in EU’ etiket sisteme Gümrük Birliği üyesi olması nedeniyle Türkiye’nin de dahil olmasını değerlendiren Burak Sertbaş, söz konusu sürecin otomotiv sektörüne katkı sağlayacağını ancak hazır giyimde çok fazla bir etkisinin olmayacağını vurgulayarak, “Made in Europe, hazır giyimi çok fazla etkileyecek bir şey değil.

Ancak buna rağmen Gümrük Birliği nedeniyle Made in Europe kapsamına alınmamızdan biz sektör olarak mutlu olduk. Esasında otomotiv sektörü bu noktada ciddi bir rahatlama yaşadı, onların ciddi bir sıkıntısı vardı bu konuyla ilgili. Ancak bu konjonktürde sadece bu yüzden ihracatımız artacaktı tarzında bir şey söylemek doğru değil, çünkü konjonktür devam ediyor. Ben bu sürecin özellikle hazır giyime çok artış getireceğini düşünmüyorum ama geriye gidişte olmayacak şu an ki durumu koruyacağız.” dedi.

“Tekstilde bu model yapılabilir, hazır giyimde ise çok zor görüyorum”

Öte yandan, bir süredir başta tekstil olmak üzere üretime dayanan pek çok farklı iş kolunda tartışılan ‘Karanlık Fabrika’ modeli ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Sertbaş, hazır giyimde söz konusu sistemi oluşturmanın çok zor olduğunu ancak, tekstil firmalarının bu model konusunda adım atabileceğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Hazır giyimde karanlık fabrika modelini oluşturmak çok zor hatta imkansıza yakın. Ancak tekstilde olası bir sistem. Ancak bunun dönüşümü içinde büyük bütçeler gerekiyor. Tekstilci arkadaşlar bunu karşılayabilecekler mi o konuda tedirginlikler var. Eninde sonunda işçilikler bu noktada yükseldikçe bu işlere dönülecek ama bu şu an mı bu konuda bir yorumum yok. Tekstil firmaları belki bu noktada adım atabilirler çünkü kimsenin yeni yatırım yapma gücü kalmadı belki bir elin parmakları kadar firma yatırım yapabiliyor Türkiye’de diye düşüyorum. Tekstilde bu model yapılabilir, hazır giyimde ise çok zor görüyorum.”