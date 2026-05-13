Juan, geçen sezon başında Brezilya ekibi São Paulo FC’den, Sport Republic bünyesindeki İngiliz kulübü Southampton’a transfer edilmiş, ardından forma giymeden Göztepe’ye kiralanmıştı. Sezon başında bonservisiyle İzmir ekibine katılan ve 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan 24 yaşındaki oyuncu, İzmir’de mutlu olduğunu ifade etti.

Geçen sezon Göztepe formasıyla ligde 7 gol ve 3 asist üreten Brezilyalı futbolcu, bu sezon ise 11 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. Juan açıklamasında, "İyi gidişatımda Türkiye’de Juan’ın gördüğü mükemmel ilginin büyük payı var. Hatta İngiltere’den Southampton tarafından ilk etapta kiralık olarak gelmiş olmama rağmen burada kalmayı tercih ettim" ifadelerini kullandı.

Lillie teklif yaptı

Göztepe yönetimini elinde bulunduran Sport Republic, ara transfer döneminde Fransız temsilcisi Lille OSC tarafından Juan için yapılan 15 milyon euroluk teklifi geri çevirdi.

''Göztepe'de mutluyum''

Brezilyalı oyuncu ise yaptığı açıklamada, sezonu tamamladıktan sonra Southampton’a dönebileceğini ancak Göztepe’de kalmanın kariyeri açısından daha doğru bir tercih olduğunu düşündüğünü söyledi. İzmir’de geçirdiği ilk sezonun çok verimli geçtiğini belirten Juan, elde ettiği istatistiklerle daha görünür hale geldiğini ifade etti. Projenin başından itibaren Avrupa’ya açılan bir kapı oluşturma hedefi taşıdığını dile getiren yıldız futbolcu, İngiltere’ye gitmesi halinde her şeye yeniden başlaması gerekeceğini belirterek, “Burada artık alıştığım bir düzen var. Göztepe’de mutluyum” dedi.

Göztepe'yi çıkardılar, Southampton da Premier Lig yolunda

Sport Republic yönetimindeki Southampton, yeniden Premier Lig’e yükselme yolunda finale adını yazdırdı. Son 4 yıldır Göztepe’nin futbol yapılanmasını da yöneten Sport Republic’in İngiliz ekibi, Göztepe’nin Süper Lig’e döndüğü 2024 yılında Premier Lig’e yükselmiş, ancak geçen sezon yeniden küme düşmüştü.

İngiltere Championship play-off yarı finalinde Middlesbrough ile ilk maçta 0-0 berabere kalan Southampton, rövanş karşılaşmasını 2-1 kazanarak finale yükseldi. İngiliz ekibi, finalde Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya gelecek. Wembley Stadı’nda 23 Mayıs’ta oynanacak mücadeleyi kazanan takım, Premier Lig bileti alırken önemli bir ekonomik gelir elde edecek.