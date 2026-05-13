Son Mühür- İZBETON merkezli kooperatif yolsuzluğu soruşturmasında tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer cezaevinde kaleme aldığı mesajla, koltuğu devrettiği Cemil Tugay'ı hedef almış ve muhbirlikle suçlamıştı.

Başkanlığı döneminde en yakınındaki bürokratları arasında yer alan Güven Eken'in tutuklanmasına göndermede bulunan Soyer,

''Geçen gece İZDOĞA geçmiş dönem yönetim kurulu başkanı Güven Eken ve İZBETON geçmiş dönem genel müdürü Heval Savaş Kaya ile genel müdür yardımcısı Hüseyin Şimşek iki farklı dosyadan “güveni kötüye kullanmak” suçlamasıyla tutuklandılar. Tutuklanmalarının sebebi, Sayın Cemil Tugay’ın hazırlattığı iç denetim raporlarıydı.

Türkiye ve CHP tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu muhbirlik hikayesinin sadece geçen akşamki bölümünü sizlerle paylaşacağım.

Ailemle, dostlarımla birlikte 316 gündür yaşadıklarımızı (şimdilik) bir kenara bırakıyorum'' ifadesiyle aralarında Şaşal Su fabrikasının da olduğu beş fabrikayı İzmir'e kazandırdıklarını hatırlatmıştı.

İzmir'e 5 fabrika kurduk...

''2019-2024 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesinin alametifarikalarından biri de “fabrikalar” olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” özdeyişinden ilham alarak İzmir’de 5 fabrika kurduk'' diyen Tunç Soyer,

1- Bayındır Süt Fabrikası

2- Şaşal Su Fabrikası

3- Atık Dönüşüm Tesisi (İzDönüşüm)

4- Ödemiş Et-Entegre Tesisi

5- İzbeton- Kent Mobilyaları Fabrikası

Sayın Tugay göreve gelir gelmez bu kaleleri içeriden yıkmaya çalıştı. Eksik evraklarla, eksik beyanlarla, Sayıştay’da bir tespit olmasa dahi hazırlattığı iç denetim raporlarını İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek haksız soruşturmaların başlamasına sebep oldu'' ifadesiyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.



Tunç Soyer'in ardından Neptün Soyer...



Tunç Soyer'in Cemil Tugay'ı muhbirlikle suçladığı paylaşımına göndermede bulunan Neptün Soyer'in mesajında da Şaşal Su Fabrikası vardı.

''2002 yılında üretimine son verilen Şaşal Su Fabrikası, uzun süre boyunca kullanılamamış ve su boşa akmıştır.

Şaşal Su Fabrikası Eylül 2023’te İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle 91 yıllık bir cumhuriyet markası olarak yeniden kent ekonomisine kazandırılmıştır'' hatırlatmasında bulunan Neptün Soyer, ''BU MU SUÇ?'' diye sordu.

