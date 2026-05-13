Son Mühür - Urla Belediyesi, sağlık sisteminin gizli kahramanlarını unutmayarak 12 Mayıs Hemşireler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye bünyesindeki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, ilçedeki çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşirelerle bir araya gelindi. Sağlık ordusunun en ön safhasında yer alan hemşirelerin gününü kutlayan belediye ekipleri, bu özel buluşmada emekçilere çiçek takdim ederek onların moral ve motivasyonuna katkıda bulundu. Samimi bir atmosferde geçen görüşmelerde, hemşirelik mesleğinin sadece bir iş değil, büyük bir fedakarlık örneği olduğu bir kez daha vurgulandı.

"Emekleriniz takdir ediliyor"

Kutlama etkinliklerinin ardından belediyenin resmi sosyal medya kanalları üzerinden yapılan paylaşımlarda ise duygusal ve destekleyici ifadelere yer verildi. Sağlık hizmetlerinin sunumunda hemşirelerin üstlendiği hayati sorumluluğun altı çizilirken, gösterdikleri sonsuz özveri ve sabrın toplumun refahı için ne denli kıymetli olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, gece gündüz demeden büyük bir titizlikle çalışan tüm hemşirelere teşekkür edilirken, her türlü zorlu şartta sergiledikleri bu kutsal emeğin belediye ve Urla halkı nezdinde her zaman en yüksek takdirle karşılanmaya devam edeceği ifade edildi.