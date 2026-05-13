Şampiyonluk kutlamaları için geri sayıma geçen Galatasaray camiası, yıldız futbolcu Lucas Torreira'nın Beyoğlu'nda darp edilmesi haberiyle sarsıldı. Kafede oturduğu sırada aniden yumruklu saldırıya uğrayan Uruguaylı yıldıza çevredeki vatandaşlar ve şoförü müdahale etti. Kısa sürede yakalanan saldırganın profili ise olayın ardındaki karanlık tabloyu gözler önüne serdi. Vatandaşlar "Torreira'ya neden saldırıldı?" sorusunun yanıtını araştırırken, saldırganın geçmişteki tehditleri de ortaya çıktı. İşte olayın detayları ve Torreira'nın son sağlık durumu...

TORREIRA'YA KİM SALDIRDI, SALDIRGAN YAKALANDI MI?

Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusunu yaşadığı saatlerin hemen ardından Beyoğlu'nda yaşanan olayda, Lucas Torreira "Y.Y." isimli bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Kafenin önünde bir anda üzerine yürüyen saldırgan, futbolcuya fiziki temasta bulundu. Olay anında Torreira'nın şoförü ve çevredeki vatandaşlar araya girerek arbedenin büyümesini engelledi. Olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışan saldırgan Y.Y., emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TORREIRA'YA NEDEN SALDIRILDI, OLAYIN PERDE ARKASINDA NE VAR?

Olayın akabinde başlatılan soruşturmada, saldırganın daha önce de sosyal medya hesapları üzerinden Torreira'ya, kulüp çalışanlarına ve futbolcunun yakın çevresine tehdit ve taciz içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde saldırganın bu eylemlerini sürekli hale getirdiği ve hakkında daha önceden alınmış 45 günlük bir uzaklaştırma kararı bulunduğu tespit edildi.

LUCAS TORREIRA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL, BİR ŞEY OLDU MU?

Yumruklu saldırının ardından milyonlarca Galatasaray taraftarının en çok merak ettiği konu, Lucas Torreira'nın sağlık durumu oldu. Olayın hemen ardından kulüp sağlık ekibi tarafından kontrol edilen Uruguaylı yıldızın genel durumunun iyi olduğu açıklandı. Torreira'nın olayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.