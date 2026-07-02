Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde atık toplama kamyonuyla çamur dolu çukura düşen 38 yaşında iki çocuk babası işçi Sabri Kılınç'ın ölümü kentte büyük üzüntü yaratmıştı. Kılınç’ın ölümünün ardından büyük tartışmaların fitili ateşlenirken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İzelman Genel Hizmet Otopark Özel Eğitim Danışmanlık İtfaiye Hizmetleri Ticaret A.Ş. bünyesinde meydana gelen iş kazasına ilişkin inceleme raporunu tamamladı.

Rapor da ‘iş kazası’ dedi

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İzmir Grup Başkanlığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, kazanın meydana geliş şekli ve mevzuata uygunluk durumları incelendi. Müfettişler tarafından hazırlanan raporda, hayatını kaybeden Sabri Kılınç’ın atık taşıma kamyonu içinde işin yürütümü sırasında kazaya uğradığı ve yaşanan trajik olayın, 5510 sayılı Kanun uyarınca ‘iş kazası’ olduğunun tescillendiği ifade edildi.

“Yüzde 50 kusurlu…”

Kusur oranlaması değerlendirilmesinde ise kazada işveren şirketin yüzde 50 oranında kusurlu olduğu kanaatine varıldı. Bu kapsamda, işveren hakkında ilgili kanun maddelerince yasal işlem başlatılması gerektiğinin altı çizildi. Raporda, “Bu itibarla kaza olayının meydana gelmesinde kazanın meydana gelmesinde yukarıda sayılan nedenlerle yüzde 50 (yüzde elli) oranında kusurlu olduğu değerlendirilen işveren İzelman Genel Hizmet Otopark Özel Eğitim Danışmanlık İtfaiye Hizmetleri Ticaret A.Ş. hakkında 5510 sayılı Kanunun 21. maddesinin birinci fıkrası ve 76.maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılması gerektiği…” ifadeleri yer aldı.

Dava takibine işaret edildi

Raporda, idari cezalar ve bildirim süreleriyle ilgili detaylar da dikkati çekti. İncelemelerde, idari para cezasının uygulanmasını gerektiren herhangi bir fiilin tespit edilmediği kayıtlara geçerken; işverenin yaşanan ölümlü kazayı yasal süresi olan üç iş günü içinde kuruma bildirdiği, bu nedenle de bildirim gecikmesine bağlı olarak yasal bir sorumluluğunun bulunmadığı belirtildi. SGK, müfettişleri olayda üçüncü bir kişinin kastı veya kusuru bulunması ihtimaline karşı açılacak davaların da takibinin yapılması gerektiği vurgulandı.

Neler yaşanmıştı?

Olay, 1 Nisan 2026 tarihinde saat 16.00 sularında Çiğli’nin Kaklıç Mahallesi'ndeki İZSU Arıtma Tesisinde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli olan Sabri Kılınç, görev başındayken kullandığı araçla tesisin içindeki dev çamur çukuruna düştü. Çiğli’nin Harmandalı bölgesinde yaşanan Kılınç’tan mesai saati bitimine kadar haber alınamaması sonrası ailesi harekete geçmişti. Ailenin durumu polis ve belediye yetkililerine bildirerek kayıp ihbarında bulunması üzerine ekipler harekete geçerek tesis içinde yapılan detaylı arama yaptı. Kılınç'ın aracı çamur çukurunun dibinde tespit edilmesi sonrası olay yerine çağrılan devasa bir vinç yardımıyla saatler süren zorlu bir operasyonla araç çukurdan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kılınç'ın cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.