Son Mühür/Hüseyin Demir Çiğli Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yılmaz'ın katılmadığı oturuma Meclis Başkan Vekili Ali Gül başkanlık etti. Toplantıda gündeme gelen imar planı değişiklikleri ve akaryakıt istasyonu düzenlemesi, AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında tartışmalara neden oldu. AK Parti Grubu, imar planı değişikliklerinde meclis iradesinin dikkate alınması gerektiğini savunurken, CHP Grubu ise konunun ilgili komisyonlarda değerlendirileceğini ve akaryakıt istasyonlarının da temel ihtiyaçlardan biri olduğunu ifade etti. Harmandalı bölgesinde benzinlik yapılması için imar durumu değişikliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden revizyon istemiyle geri dönen Köyiçi İmar Planları gündeme getirildi.

“AK Parti’den imar komisyonuna vurgu”

AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Sezgin Özgen, söz konusu plan değişikliğinin geçmişten gelen bir süreci bulunduğunu belirterek, komisyon değerlendirmesinin önemine dikkat çekti. Özgen, “Herhangi bir karar alınmadı. Yani böyle bir mazisi var. Büyükşehirde böyle bir konusu var. İmar komisyonunda değerlendirme yaparken bunların da dikkatli bir şekilde ele alınması için ben söz aldım. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Meclisin iradesine ipotek koyan bir yazışma var”

AK Parti Meclis Üyesi Özgür Kaner ise plan değişikliklerine ilişkin belediye bürokratlarının yazışmalarını eleştirdi. Kaner, “İmarla ilgili değişiklikler, belediye kanunundaki mevzuatımız gereği imarla ilgili konular, İmar Komisyonu, ihtisas komisyonu tarafından görüşüldükten sonra karar verilir. Ancak Sezgin Başkan'ın da ifade ettiği gibi, burada ilginç bir şekilde, Çiğli Belediye Meclisinin, partiler ve gruplar üstü söylüyorum, iradesine ipotek koyan bir yazışma var ve bu konulardan son derece üzgünüm. Kişisel olarak da hem kırgınım hem kızgınım. Neden? Büyükşehir'e, bizim Çiğli Belediyemizden bir yazı gidiyor. Diyor ki: ‘Sizin 5000'lik planda bir akaryakıt istasyonu yapacaksınız, olumsuz görüş verdiniz ama ben burada 1000'lik planı değiştireceğim’ diye bizim bürokratlarımızın yazdığı bir yazı var. Kişisel olarak hiçbir derdim yok, hiçbir problemim yok. Ancak 1000'lik plan revizyonu veya değişikliği sadece belediye meclisinin iradesidir. 8 Haziran'da bu yazıyı yazıp temmuz ayı gündemine sokup acil kaydıyla geçirdiğimiz zaman bizim Çiğli Belediyesindeki bütün meclis üyesi arkadaşlarımızın iradesine ipotek koyuyorsunuz demektir” diye konuştu.

“Harmandalı vurgusu”

Harmandalı bölgesinde yürütülen planlama çalışmalarına da değinen Kaner, çöplük alanının kapanmasının ardından bölgenin yeni bir gelişim sürecine girdiğini söyledi. Kaner, “Harmandalı, çok şükür ki mahkeme kararları ve uzun uğraşlar, emekler konusunda Harmandalı Çöplüğü kapandı. Kapandığı anda zaten bizim gelişen bölgemiz… Yıllardır bütün vatandaşlarımızla, Çiğli halkı, orada yaşayan arkadaşlarımızın mağdur olduğu bir bölge. Orası ile ilgili yeni yeni imar planları yaptık, Sayın Başkanım siz de biliyorsunuz; hem geçmiş dönemde hem bu dönemde. Dolayısıyla kentleşmeye yeni başlayıp insanların nefes alacağı adeta, bir kentleşme anlamında, modern bir şehirde yaşama iradesini henüz kavuşacağı bir yerde, biz hemen başladık imar durumu değiştirmeye. Ne için değiştiriyoruz? Benzin istasyonu yapılsın diye. Olabilir, yatırım olabilir vesaire. Ama doğru yöntem bu değil. Orada benzin istasyonu açılsın diye ne yapıyoruz? Başkanım, şu an önümüze gelen konu, dibindeki sosyal tesis alanını değiştirmek istiyoruz. Neden? Aynı şekilde sosyal tesis alanının içinde bir kreş var. Birileri benzin istasyonu işletsin diye kreşin yerini de değiştirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Aceleye getirilmemeli”

Plan değişikliğinin kısa sürede karara bağlanmaması gerektiğini ifade eden Kaner, komisyonların ayrıntılı inceleme yapmasının önemine vurgu yaptı. Kaner, “Bunlar Harmandalı'daki hemşerilerimiz, arkadaşlarımızın, Çiğli'de yaşayan arkadaşlarımızın, hemşerilerimizin hak ettiği davranış biçimleri değildir. Bu konu, aceleyle 2-3 günde karar verilemeyecek kadar önemlidir. İhtisas komisyonundaki arkadaşlarımın ben iradesine, görüşüne, uzmanlığına saygım sonsuz, meclisin iradesine de saygım sonsuz ancak bir bürokrat arkadaşın verdiği cevapla "1000'lik planı biz değiştiririz." de ben, bir meclis üyesi arkadaşımız olarak ipotek altına alınmış bu tavra "Hayır." diyorum. Aceleye getirilmesine karşı olduğumu söylüyorum ve görevlendirilecek meclisin iradesiyle, başta İmar Komisyonu olmak üzere hangi komisyonda olursa olsun arkadaşlarımız zaten titiz çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“CHP’den yanıt geldi”

CHP Çiğli Belediye Meclis Üyesi Alev Koç ise mecliste yaptığı konuşmada, yetki konusundaki hassasiyete katıldığını ancak akaryakıt istasyonlarının da temel ihtiyaçlar arasında yer aldığını belirtti. Koç, “Değerli bürokratları ve değerli meclisi selamlıyorum. Şimdi bendenizi görmemekle birlikte yetki gaspı konusundaki demokratik hassasiyetinize son derece katılıyorum iki meclis üyesi arkadaşımızın da. Ancak bununla birlikte kendilerine hem iyi hem de bir kötü haberim var. Kötü haber şu: 6. maddede de bir akaryakıt maddemiz var. İyi haber şu: Bizim adımıza iki tane çok donanımlı ve il meclis üyeliği de yapmış iki tane arkadaşımızın ve halihazırda yapan arkadaşımızın da tecrübelerinden istifade edeceğiz. Akaryakıt istasyonu da temel ihtiyaçlardan biri. O kadar da yabana atılacak veya lüzumsuz veya kamu zararı... kamu yararı gözetmeyen bir değişiklikmiş gibi burada anlatılması da bence sıkıntılı. Özellikle şoförler ve akaryakıt kullanan insanlar açısından da tepki doğurabilir. Teşekkür ederim” dedi.