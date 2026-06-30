İzmir'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugün bazı basın organlarında, İçişleri Bakanlığı tarafından, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile 33 kişi hakkında soruşturma izni verildiği öne sürülürken, soruşturmanın ise kooperatif ve market deposuna ilişkin iddiaları kapsadığı öne sürülmüştü. Tüm bu yaşananların ardından ise Çiğli Belediyesi ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız sessizliğini bozdu.

"Arkasında duramayacağımız tek adımımız yoktur!"

Yapılan kamuoyu açıklamasında, "Arkasında duramayacağımız tek adımımız yoktur!

Bazı basın organlarında çıkan "Kooperatif ve Depo Ruhsatı" konulu haberlere ilişkin bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Onlarca yıldır kooperatif davası olarak anılan ve biz göreve geldikten sonra köklü çözüm bulmak üzere büyük mücadele verdiğimiz mesele: 1992 yılından bugüne uzanmaktadır ve bir kangren haline gelmiştir. Bugün, haberlere konu olan iddialar, herkes bilmelidir ki yeni ortaya çıkan gelişmelerden kaynaklı değildir.

Tüm iddiaların aksine; göreve geldiğimizden bu yana, kambur haline gelen bu konuya ilişkin olarak; kamu yararı gözetilerek, meclis kararları, idari ve teknik süreçler dâhil olmak üzere çözüm odaklı bir süreç işletilmektedir.

Mücadelemiz; 34 yıllık sorunu çözmek için...

Haberlerde yer verilen soruşturma izni ise, önceki süreçten farklı olarak; kamu zararının tahsil edilmemesine ilişkin iddiaları içermektedir. Ancak; vurgulamak ve altını çizmek gerekir ki; soruşturma süreci öncesinde, Belediyemiz tarafından gerekli hukuki süreç başlatılmış ve kamu zararının giderilmesine yönelik yargıya başvurulmuştur.

Öte yandan; 1998 yılında Belediyemiz ile kooperatif arasında imzalanan sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, tazminat başta olmak üzere; mahrum kalınan kira gelirleri ve diğer tüm zararların tazmini istemiyle idaremiz tarafından dava açılmıştır ve süreç devam etmektedir.

Hiçbir usulsüzlüğe geçit vermedik, vermeyeceğiz!

Kaklıç Mahallemizde bulunan: 185 parseldeki yapı için verilen depo ruhsatı ile ilgili işlemler ise tümüyle ilgili yasa ve yönetmeliklere dayanmaktadır. Söz konusu işyeri, yapı ruhsatını geçtiğimiz dönem, 23.11.2022 tarihinde almıştır. Yine 02.08. 2022 tarihinde alınan İl Tarım Müdürlüğü görüşü de deponun tarım arazisi üzerine yapılabileceğini desteklemiştir.

Bizim dönemimizde ise, söz konusu işyeri, ruhsat başvurusu yapmış; ilgili yönetmeliğe dayanarak kendilerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. Ardından; süresi içinde yapılan inceleme ve denetimlerimizde eksikler tespit edilmiş ve ruhsatları iptal edilmiştir.

İşletme, idari cezanın yanı sıra; 24 Milyon TL para cezası ile birlikte mühür işlemi uygulanarak, faaliyetten men edilmiştir ve 1.5 yıldır kapalıdır. Tüm iş ve işlemler, kamu yararı ile yasalar temelli ilerletilmiştir.

31 Mart 2024 tarihinden bu yana: ilçemizin yerel yönetimini üstlendiğimiz ilk andan itibaren; dönemi, sorumlusu ve kaynağı kim ve ne olursa olsun; çözüm odaklı yaklaşımımız devam etmiştir. Kamuoyu bilmelidir ki; Çiğli Belediyesi olarak; tüm hizmet ve uygulamalarımız tartışmasız biçimde yasalar çerçevesindedir, halkın yararınadır ve veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur.

Çiğli Belediyesi olarak kamu kaynaklarının korunması, belediyemizin hak ve menfaatlerinin eksiksiz şekilde savunulması ve oluşan kamu zararının tahsili amacıyla gerekli tüm hukuki süreçler kararlılıkla yürütülmektedir." denildi.