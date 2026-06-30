Son Mühür/ Beste Temel- Çiğli Belediyesi, Muharrem ayı kapsamında ilçenin farklı noktalarında aşure dağıtım etkinliği düzenledi. Gün boyu süren organizasyonlarda cemevleri, kadın merkezleri, belediye şantiyesi ve ilçe meydanlarında binlerce vatandaşa aşure ikram edildi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinliklere bizzat katılarak vatandaşlarla ve belediye personeliyle bir araya geldi.

İlçenin farklı noktalarında ikram alanları kuruldu

Belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren ilçenin dört bir yanında ikram stantları hazırladı. Başkan Onur Emrah Yıldız, ilk olarak Harmandalı, Küçükçiğli ve Evka-2 Cemevlerinde düzenlenen programlara katıldı.

Buradaki vatandaşlarla görüşen Yıldız, ardından Güzeltepe Kadın Dayanışma Merkezi'ne geçti. Bu noktadaki etkinliğe eşi Gamze Yıldız da eşlik etti. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği merkezde aşure ikramı yapılırken, çocuklar için de yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kasaplar Meydanı’nda deyişler eşliğinde kapanış

Programın devamında Çiğli Belediyesi Şantiyesinde çalışan işçileri ziyaret eden Başkan Yıldız, mesai arkadaşlarına aşure ikram etti. Etkinliklerin son durağı ise Çiğli Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen Kasaplar Meydanı programı oldu. Saz eşliğinde söylenen deyişlerin yer aldığı etkinlikte, ilçe sakinleri protokol üyeleriyle aynı sofrada bir araya geldi.

"Aşure toplumsal birlikteliğin simgesidir"

Etkinlik alanlarında vatandaşlara hitap eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Muharrem ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini söyledi. Yıldız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Muharrem ayı paylaşmanın, dayanışmanın, sabrın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel bir zaman dilimidir. Aşure ise farklı tatların aynı kazanda uyum içinde buluşmasının, toplumsal birlikteliğimizin en güzel simgelerinden biridir. Biz de Çiğli'nin dört bir yanında hemşehrilerimizle aynı lokmayı paylaşarak bu kadim geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadık."

Belediyenin düzenlediği geniş kapsamlı aşure programı, Kasaplar Meydanı'ndaki dağıtımın ardından sona erdi.

