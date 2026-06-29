Son Mühür- Çiğli Belediye Meclisi, Temmuz ayının ilk gününde oldukça kritik gündem maddeleriyle toplanacak. Belediye ve iştirak şirketlerinin biriken vergi borçlarının tasfiye edilmesi amacıyla, mülkiyeti belediyeye ait olan bazı taşınmazların hazineye devredilmesi planlanıyor. 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan meclis oturumunda, bu devir işlemlerinin yürütülebilmesi için Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a tam yetki verilmesi konusu masaya yatırılacak.

Taşınmazları, Hazine'ye devretmek isteniyor

Daha önce de gerçekleştirdiği arsa ve taşınmaz satışlarıyla kent kamuoyunda sıkça tartışılan Çiğli Belediyesi, borç sarmalından kurtulmak için yeni mülk formülüne sarıldı. 1 Temmuz'da toplanacak olan Çiğli Belediye Meclisi'nde belediye ve iştirak şirketlerinin biriken vergi borçlarına karşılık, mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazları, Hazine'ye devri görüşülecek.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

"Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların, Belediyemiz ve iştirak şirketlerimizin vergi borçlarına mahsuben Hazineye devri ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Onur Emrah YILDIZ’a yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi."