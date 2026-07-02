Son Mühür- İZSU’dan alınan resmi verilere göre, İzmir’in birçok noktasında şebeke yenileme, müteahhit çalışmaları ve pompaları etkileyen elektrik arızaları nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

Sıcak yaz günlerinde mağduriyet yaşanmaması adına ekipler sahada çalışmalarını sürdürürken, arızaların giderilme saatleri de netleşti. İşte ilçe ilçe 2 Temmuz 2026 İzmir güncel su kesintisi ve suların geleceği saatler:

Çiğli

Kesilecek mahalleler; (Ahmet Efendi, Cumhuriyet, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, Atatürk, Esentepe, İzkent)

Asfalt öncesi altyapı yenileme çalışması: Ahmet Efendi, Cumhuriyet, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü Mahallelerinde saat 08.00 ile 16.00 arası yaklaşık 8 saat kesinti yaşanacak.

Elektrik arızası: Atatürk, Esentepe ve İzkent Mahallelerinde, pompa devre dışı kaldığı için saat 10.30 ile 14.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacak.

Urla

Kesilecek mahalleler; (İçmeler, Torasan)

Elektrik arızası: Gediz Elektrik bakım çalışması nedeniyle İçmeler ve Torasan Mahallelerinde 10.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacak.

Bayraklı

Kesilecek mahalleler; (Çay, Çiçek, Muhittin Erener, R.Şevket İnce)

Müteahhit çalışması: Çay, Çiçek, Muhittin Erener, R.Şevket İnce Mahallelerinde saat 10.43 ile 14.43 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Konak

Kesilecek mahalleler; (Anadolu, Huzur, Trakya ve Zeybek)

Müteahhit çalışması: Anadolu, Huzur, Trakya ve Zeybek Mahallelerinde (2462 sokak no7) saat 10.45 ile 12.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesinti uygulanacaktır.

Kiraz

Kesilecek mahalle; (Kırkköy)

Ana boru arızası: Kırkköy Mahallesi’nde saat 9.00 ile 13.00 arsında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.