Son Mühür- Ünlü isimlerin de adının geçtiği geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında savcılığın şüpheliler hakkında talep ettiği tedbirler netleşti.

Soruşturma kapsamında bazı isimler için adli kontrol talep edilirken, bazı şüpheliler hakkında ise tutuklama ve ev hapsi istendi.

Soruşturmada dikkat çeken isimler

Soruşturma dosyasında iş dünyası, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimlerin yer alması dikkat çekti. Savcılık, dosyada yer alan şüphelilerin durumuna göre farklı tedbirlerin uygulanmasını talep etti.

Adli kontrol kapsamında yurt dışı çıkış yasağı istenen isimler şu şekilde:

Kerim Sabancı,

Hakan Sabancı,

Burak Elmas,

Fikret Orman,

Güzide Duran,

Didem Soydan.

Bu isimler hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.

Tutuklama talebi istenen şüpheliler

Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler için Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca tutuklama talebinde bulunuldu.

Koray Serenli – TCK 227 kapsamında

Onur Talay – TCK 190 kapsamında

Sezgin Köysüren – TCK 190 kapsamında

Tuğçe Özbudak – TCK 227 kapsamında

Mustafa Tari – TCK 190 kapsamında

Savcılık, bu isimlerin mevcut delil durumu ve suçlamaların niteliği nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

Ev hapsi talep edilen isimler

Dosyada yer alan bazı şüpheliler hakkında ise daha hafif bir tedbir olan konutu terk etmeme (ev hapsi) talep edildi:

Ferhat Aydın – TCK 190 kapsamında

İsmail Berhan Perinçekli – TCK 190 kapsamında

Serbest bırakılan isim

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden: Onur Bükçü hakkında herhangi bir adli kontrol uygulanmaksızın doğrudan serbest bırakma kararı verildi.