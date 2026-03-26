Son Mühür- CHP'deki parti içi iktidar yarışının artçı sarsıntıları hız kesmiyor. CHP İstanbul İl Başkanı koltuğuna mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in 31 Mart seçimleri öncesi CHP Kadıköy Belediye Başkan adaylığı için yaptığı başvuru yeni bir tartışma başlattı.

Kimlik no gizlenmeden...

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle dikkati çeken Şaban Sevinç yönetimindeki Bizim Tv, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Gürsel Tekin hakkında belgeyi kimlik numarasını gizlemeden yayınlamasına Barış Yarkadaş tepki gösterdi.

''CHP’lilerin kişisel verilerini elinde tutan azınlık, CHP’lilerin kişisel verilerini içeren belgeleri gazetecilere dağıtıyor'' hatırlatmasında bulunan Yarkadaş,

''Bizim TV isimli site, sözde flaş belgeyi yaklaşık 10 saat TC kimlik no vs kısımlarını “açık” bir şekilde yayında tutuyor.



Okurlar tepki gösterince bu kez o kısınları silip yeniden yayımlıyor'' mesajı verdi.

''CHP’lilerin kişisel verilerini sızdıranlar hem suç işliyor hem de işletiyor'' vurgusunda bulunan Yarkadaş,

''Bu rahatlık ise gözlerden kaçmıyor.

Çünkü AK Parti ile “arka kapı” diplomasisi yaptıkları için “Yargı bize bir şey yapamaz” rahatlığındalar.

Sırtlarını iktidara dayadıkları için rahatlar.

Ne de olsa alıştılar kapı kapı gezip “mutlak butlan” kararını durdurmaya.

“CHP yolsuzluklarla anılmasın” diyen Gürsel Tekin’e saldırarak, AK Parti’nin gözüne girmeye çalışıyorlar.

Sizi gidi kurnazlar sizi…

Bülent Abi’niz mi veriyor bu akılları size?'' diye seslendi.