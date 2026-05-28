YKS sınav giriş yerleri adayların şu sıralar internet arama motorlarında en çok sorguladığı konuların başında bulunuyor dersek yanılmayız. Resmi duyuru yapıldığı saniye herkes derin bir nefes alacak ve hangi okulda sınava gireceğini, kaç numaralı sırada kitapçık bekleyeceğini ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden saniyeler içinde öğrenebilecek.

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak

ÖSYM bu kritik konuda henüz kesin bir açıklama yapmadı ve net bir tarih vermedi. Ancak kurumun önceki yıllarda uyguladığı sisteme baktığımızda, sınav giriş belgelerini sınav gününden tam on gün önce adayların erişimine sunduğunu çok iyi biliyoruz ve bu sene de benzer bir süreç bekliyoruz.

Yapılan basit hesaplamalara göre sınav yerlerinin haziran ayının ilk haftası, yani en geç on haziran gibi ilan edilmesini bekliyoruz diyebiliriz. Giriş belgeleri internete yüklendiği an öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme girip renkli ya da renksiz çıktılarını saniyeler içinde alarak hazırlıkları tamamlayacak.

YKS sınav giriş yerleri açıklanmadan önce takvim nasıl işleyecek

Sınav maratonunun ilk adımı olan TYT oturumu yirmi haziran cumartesi günü saat on sıfır on beşte start alıyor. Hemen bir sonraki günün sabahında AYT, öğleden sonra ise yabancı dil adaylarının katılacağı YDT oturumu peş peşe yapılacak ve adaylar büyük bir yükü omuzlarından atarak derin bir nefes alacak.

Sınav bittikten sonra heyecanlı bir bekleyiş başlayacak ve herkes yirmi iki temmuz tarihine odaklanacak çünkü sonuçlar o gün açıklanıyor. Ter dökecek olan adaylar bu kalan zamanı deneme çözerek, konu eksiklerini tek tek kapatarak ve moral depolayarak geçirmeyi sürdürüyor, sınav sabahı için sabırsızlanıyor.