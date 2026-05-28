Görevden uzaklaştırılarak cezaevine gönderilen CHP'li belediye başkanı Mustafa Günay kimdir aramaları da yaşanan sıcak gelişmelerin ardından internette en üst sıralara tırmandı diyebiliriz. Adaylığı sürecinden başkan yardımcılığı dönemine kadar birçok tartışmayla anılan ismin siyasi geçmişi ve hakkındaki ağır suçlamalar ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Siyaset arenasındaki Mustafa Günay kimdir

Malatya'da bin dokuz yüz altmış iki senesinde dünyaya gözlerini açan siyasetçi, eğitim hayatını bitirdikten sonra memuriyet hayatına adım attı. Ülkenin çeşitli kentlerinde devlet memuru olarak görev alan isim, memurluk sürecinin sona ermesiyle birlikte siyasete yönelmeyi seçti ve iki bin beş yılında Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı.

Partinin Güzelbahçe ilçe yönetiminde örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcılığı ve sekreterlik gibi kritik görevler üstlendi. İki bin on ile iki bin yirmi üç yılları arasında aralıksız belediye başkan yardımcılığı yaptıktan sonra, iki bin yirmi dört yerel seçimlerinde aynı ilçenin belediye başkanı koltuğuna oturdu. Evli ve iki çocuk babası olan ismin bu parlak kariyeri son operasyonla büyük bir darbe aldı.

Güzelbahçe belediye başkanı Mustafa Günay kimdir ve neden uzaklaştırıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda şok detaylar gündeme yansıdı. Belediye başkanına yöneltilen suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma ve verme, resmi belgede sahtecilik gibi son derece ağır iddialar bulunuyor.

Aynı zamanda imar ve kıyı kanununa muhalefet ederek çevre kirliliğine yol açtığı öne sürülen belediye başkanı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, anayasanın yüz yirmi yedinci maddesini uygulayarak geçici bir tedbir olarak belediye başkanını görevinden resmi kararla uzaklaştırdı.