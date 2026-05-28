Bayramın ikinci gününde de evde eksik listesi yapan milyonlarca kişi sabah gözünü açar açmaz hemen telefonuna sarıldı diyebiliriz. Acaba bugün hangi marketler açık, hangileri kapalı diye merak edip internette arama yapanların sayısı bugün gerçekten bir hayli fazla olarak karşımıza çıkıyor.

Alışverişe çıkmadan önce herkesin deli gibi merak ettiği zincir marketlerin çalışma saatleri bu bayramda da şubeden şubeye ciddi farklılıklar gösteriyor diyebiliriz. A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour ve File marketlerin bugün kapılarını açıp açmayacağı ise kendi iç politikalarına göre çoktan net ve kesin bir karara bağlandı.

Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri nasıl belirlendi?

A101 ve ŞOK marketleri bayramın ilk gününü dinlenerek ya da oldukça kısa bir mesaiyle geride bıraktıktan sonra bugün tam kadro sahaya inmeye hazırlanıyor. Şubelerin neredeyse tamamında sabah saat dokuzdan itibaren ışıkların yandığını ve kapıların ardına kadar açıldığını çok rahat ve kolay bir şekilde görebiliriz.

Aynı şekilde Migros ve CarrefourSA gibi dev mağazalar da bayram tatili dinlemeden kapılarını açık tutuyor ve müşterilerine hizmet sunmaya devam ediyor. Tabii caddelerdeki mahalle şubeleri ile dev alışveriş merkezlerinin içindeki mağazalar arasında saat farkı olabileceğini de kesinlikle aklımızın bir köşesinde yazılı olarak tutmakta fayda var.

Zincir marketlerin çalışma saatleri hangi gün normale dönecek

BİM şubeleri bu bayramda da bildiğimiz o klasik kapalı kalma kuralını hiç bozmadı ve ilk iki gün boyunca kapılarını müşterilere tamamen kapattı. Benzer bir tatil kararı alan File Market mağazaları da bugün kapılarını tamamen kapalı tutarak kendi çalışanlarına hak ettikleri bayram iznini vermeyi seçti.

Her iki dev marka da yirmi dokuz mayıs cuma sabahı itibarıyla kapılarını sonuna kadar açıp normal çalışma düzenine hızlıca geri dönecek. Bayramın ikinci gününde alışveriş sepetini doldurmak isteyenlerin bu ufak ama hayat kurtaran detayları çok iyi bilmesi ve adımlarını ona göre atması işleri gerçekten bir hayli kolaylaştıracak.