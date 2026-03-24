Rolls-Royce Coachbuild Koleksiyonu, markanın geleneksel "coachbuilding" felsefesini modern çağa taşıyan iddialı bir proje olarak öne çıkıyor. Koleksiyonun ilk üyesinin nisan ayında tanıtılacağı açıklanırken, bu modelin tamamen elektrikli Rolls-Royce Spectre platformunu temel alması bekleniyor.

Rolls-Royce Coachbuild Koleksiyonu nedir?

Coachbuild geleneği, otomobil tarihinin en köklü üretim yöntemlerinden biri. Müşterinin isteklerine göre sıfırdan tasarlanan ve elle üretilen tek örnek araçları ifade eden bu kavram, Rolls-Royce tarafından yeni bir boyuta taşınıyor. Koleksiyon kapsamında üretilecek her araç yalnızca tek bir adet olacak ve hiçbir zaman aynısı tekrar yapılmayacak. Bu yaklaşım, sahiplerine dünya üzerinde eşi bulunmayan bir otomobile sahip olma ayrıcalığı sunuyor.

CEO Chris Brownridge'den önemli açıklamalar

Rolls-Royce CEO'su Chris Brownridge, koleksiyonun ortaya çıkış sürecini anlatırken dünyanın dört bir yanındaki müşterilerle yaptığı görüşmelere değindi. Brownridge, müşterilerin markanın yaratıcılığına tamamen serbest alan tanındığında neler ortaya çıkabileceğini merak ettiğini ve bu üretim yolculuğunun her aşamasında bizzat yer almak istediğini vurguladı. Coachbuild Koleksiyonu'nun süper lüks dünyasında daha önce denenmemiş bir deneyim sunacağını belirten CEO, programın sadece bir otomobil satışı değil, baştan sona ilham dolu bir yolculuk olarak tasarlandığını ifade etti.

Elektrikli Spectre temelli ilk model nisan ayında tanıtılacak

Koleksiyonun ilk üyesi hakkında henüz detaylı teknik bilgi paylaşılmasa da, modelin Rolls-Royce Spectre platformu üzerine inşa edileceği güçlü şekilde öne çıkıyor. Markanın tamamen elektrikli ilk modeli olan Spectre, coachbuild programı için ideal bir temel oluşturuyor. Sessiz sürüş deneyimi ve güçlü elektrik motoruyla bilinen Spectre'nin özel tasarım versiyonunun nisan ayında kamuoyuyla buluşması bekleniyor.

Rolls-Royce Coachbuild Koleksiyonu, otomobil koleksiyonerliğini bir sanat formuna dönüştürmeyi hedefleyen markanın en prestijli girişimlerinden biri olarak tarihe geçmeye aday görünüyor.