Akıllı telefon dünyasında uzun süredir dijital zoom ile yetinmek zorunda kalan kullanıcılar için OPPO Find X9 Ultra, ciddi bir alternatif olarak sahneye çıkıyor. Paylaşılan karşılaştırma görsellerinde 10x optik zoom ile 10x dijital zoom arasındaki detay ve netlik farkı oldukça belirgin şekilde kendini gösteriyor.

OPPO Find X9 Ultra kamera özellikleri neler?

Find X9 Ultra arka tarafında dört kameralı devasa bir modülle geliyor. Ana kamera 200 megapiksel çözünürlüğe sahip geniş açı sensörü barındırırken, yanında 50 megapiksel ultra geniş açı lens yer alıyor. Telefoto tarafında ise çift kamera kurulumu dikkat çekiyor: 200 megapiksel 3x telefoto ve 50 megapiksel 10x periskop telefoto kamera bir arada sunuluyor. Ön tarafta ise 50 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra'ya karşı büyük avantaj

10x periskop telefoto kameradaki f/3.5 diyafram açıklığı, bu segmentte önemli bir fark yaratıyor. Doğrudan 10x optik zoom sunan son cihazlardan Galaxy S23 Ultra'daki aynı modül f/4.9 diyafram açıklığına sahipti. Bu teknik fark, OPPO Find X9 Ultra'nın rakibine kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla ışık toplayabilmesi anlamına geliyor. Özellikle düşük ışık koşullarında bu avantaj, çok daha net ve detaylı uzak çekimler elde edilmesini sağlıyor.

OPPO Find X9 Ultra teknik özellikleri

Cihazın kalbi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ile atıyor. Ekran tarafında şirketin NanoCrystal Glass adını verdiği çizilmeye dayanıklı camla korunan 6,82 inç 2K çözünürlüklü 144 Hz LTPO AMOLED panel yer alıyor. Maksimum parlaklık seviyesi 3.600 nit olarak belirtiliyor. Enerji tarafında ise 7.050 mAh kapasiteli batarya, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle besleniyor. En üst konfigürasyonda 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunması beklenen modelin, sahte deri arka kaplamaya sahip özel bir versiyonunun da geleceği konuşuluyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Türkiye'de de resmi olarak satışa sunulması gündemde.