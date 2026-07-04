Son Mühür- Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir’in Menemen ilçesinde yürüttüğü yüzey araştırmalarında kritik bir keşfe imza attı. Menemen Kır Mahallesi sınırları içinde yer alan ve hem şahıs hem de kamu mülkiyetindeki parsellerde bulunan tarihi mezar yapıları koruma altına alındı. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı peş peşe kararlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte, bölgedeki kritik parsellere adeta çivi çakılması dahi yasaklandı.

Şahıs arazisinden tarih fışkırdı

Kurul uzmanlarının sahada yaptığı incelemeler, Kır Mahallesi’ndeki 1207 ada, 26 ve 27 parsel numaralı şahıs mülkiyetindeki taşınmazlarda önemli bir mezar yapısını ortaya çıkardı. 2863 sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca acilen toplanan kurul, 12 Mayıs 2026 tarihli ve 24394 sayılı kararıyla bu alanın kaderini değiştirdi. Hazırlanan uzman raporları doğrultusunda, mezarın bulunduğu bölge 1/2000 ölçekli harita üzerinde titizlikle işaretlenerek "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" ilan edildi.

Kamu arazisi de koruma çemberinde

Bakanlığın koruma hamlesi sadece şahıs arazileriyle sınırlı kalmadı. Aynı mahallede yer alan 1207 ada, 49 parsel numaralı kamu mülkiyetindeki taşınmazda da benzer bir hareketlilik yaşandı. Yine aynı tarihte alınan 24392 sayılı paralel bir kararla, bu parseldeki tarihi mezar alanı da birinci derece arkeolojik sit statüsüne alındı.

Bundan sonra ne olacak?

Birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilen bu mezar yapılarının çevresinde kesinlikle inşaat yapılamayacak. Altyapı çalışması, kazı ya da tarımsal faaliyet yürütülemeyecek. Bölgede bilimsel kazılar dışında hiçbir kepçenin çalışmasına izin verilmeyecek. Güncel kadastral durumun tespiti ve sınırların netleşmesi için ilgili kadastro müdürlükleri sahaya inecek.

