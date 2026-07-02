Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Menemen Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü başladı. Sarı-lacivertli ekibin 27 yaşındaki başarılı sol beki Hakan Özkan, takımdan ayrılarak yeni rotasını belirledi. Tecrübeli savunma oyuncusu, yeni sezonda Menemen FK ile aynı grupta yer alacak olan Kocaeli temsilcisi Gebzespor’a resmi imzayı attı.

Menemen formasıyla 22 maça çıktı

Geçen sezonun başında Adana 01 FK’dan büyük umutlarla Menemen FK’ya transfer olan Hakan Özkan, sarı-lacivertli forma altında istikrarlı bir grafik çizdi. İzmir ekibinde görev aldığı 22 maçta toplam 1963 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, savunmadaki başarısının yanı sıra skora verdiği katkıyla da dikkat çekti. Sezonu 4 gol ve 1 asist performansıyla tamamlayan tecrübeli sol bek, yeni sezonda rakip güç olarak Menemen FK'nın karşısına çıkacak.